17.04 - mercoledì 31 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, terrà oggi mercoledì 31 maggio 2023 al termine della Cabina di Regia sul PNRR, una conferenza stampa per illustrare la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.