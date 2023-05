ON. AMBROSI (FDI) * DISABILI: « LORO ACCESSIBILITÀ TEMA PRIORITARIO, MAI PIÙ CASI COME QUELLO DI TOMMASO »

12.50 - mercoledì 31 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il tema della disabilità e delle persone ‘con specialità’ è per noi di Fratelli d’Italia particolarmente caro e importante. La partecipazione alla vita sociale di molti nostri connazionali con disabilità è una questione di civiltà, un diritto assoluto che lo Stato non sempre ha garantito. La loro accessibilità nei trasporti, nelle strutture ricettive, nei luoghi pubblici è spesso carente o disattesa. Manca una vera e propria cultura legata all’inclusione sociale e ai diritti delle persone con disabilità. Penso per esempio al caso di Tommaso, il ragazzo con disabilità in vacanza a San Martino di Castrozza, comune in provincia di Trento, cacciato con la sua famiglia dall’ albergo in cui soggiornava.

Quanto è accaduto è vergognoso e intollerabile. Ringrazio il ministro Locatelli che ha risposto all’interrogazione di Fratelli d’Italia su questo episodio e per quello che lei e il governo stanno facendo affinché casi analoghi non si ripetano mai più. Occorre creare le giuste basi affinché il comparto del turismo italiano sappia essere un’eccellenza mondiale anche a livello culturale e sociale. Da una parte dobbiamo infatti implementare tutti i servizi legati al mondo del turismo, per renderlo davvero accessibile a chiunque, migliorando le leggi attuali e incrementando le risorse a disposizione, e dall’altra creare una vera cultura dei diritti delle persone con ‘specialità’, rafforzando la collaborazione con gli enti preposti, le associazioni e le istituzioni”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato trentino di Fratelli d’Italia.