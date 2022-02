POLISPORTIVA ALPE CIMBRA * “TRENTINO SKI RACE“: « A SAN VALENTINO DI BRENTONICO I RAGAZZI UNDER 23 HANNO TESTATO IL “CANALONE“, LA PUNTATA VERRÀ TRASMESSA DA TV AREALE “7 GOLD“ » (ORARI DIFFUSIONE)

18:29 - 11/02/2022

«Trentino Ski Race» a San Valentino di Brentonico I ragazzi under 23 hanno testato il Canalone. Qual è la prima skiare che si incontra salendo da sud ed entrando in Trentino? Il comprensorio di Brentonico Ski con le due zone della Polsa e di San Valentino. E anche «Trentino Ski Race», il format televisivo che vede protagonisti dieci atleti agonisti under 23 che vanno alla scoperta delle piste agonistiche del Trentino, ha deciso di andare a testare il tracciato agonistico per eccellenza di questo comprensorio. Si tratta della pista «Canalone» o «Vallone» di San Valentino di Brentonico, dove ogni anno vengono organizzate competizioni giovanili, senior e master e che è conosciuto anche per ospitare ogni anno il Trofeo giovanile «Il Bambi».

La pista «Canalone» anche in questa puntata viene scoperta, sia in campo libero sia nelle porte di uno slalom speciale, dai ragazzi dell’Alpe Cimbra Racing Team, accompagnati dagli allenatori Daniele Carbonari, Fabrizio Bertoldi e Luca Maino. Gli attori sciatori protagonisti della trasmissione televisiva sono Jennifer Paissan, Sara Mattiolo, Giulia Peterlini, Anna Rech, Patrick Van Loon, Martin Nardelli, Werner Krause, Giorgio Ronchi, Daniele Buio e Lorenzo Furlan.

Ad arricchire la puntata con i loro approfondimenti sulla skiarea ci pensano il presidente di Brentonico Ski Graziano Risi e il direttore della Scuola di Sci San Valentino di Brentonico Enzo Bonetti, che illustrano i dettagli e il valore sia del tracciato, che dell’intera skiarea.

Per la rubrica Tecnologia&Innovazione parleremo invece del marchio Diabor di Vicenza, all’avanguardia nell’affilatura delle lamine da sci con dei prodotti unici sul mercato.

La puntata verrà anzitutto trasmessa sulla tv areale «7 Gold» (visibile sul canale numero 15 del digitale terrestre) a partire da sabato pomeriggio 12 febbraio (in replica il giorno successivo domenica mattina 13 febbraio), e su altre 43 tv locali di tutta Italia, per un totale di ben 95 messe in onda per puntata considerando le varie repliche.

Il progetto è supportato da Trentino Film Commission ed è realizzato dall’Agenzia Busacca produzioni video, in collaborazione con l’Agenzia giornalistica PegasoMedia e la Polisportiva Alpe Cimbra e gode del patrocinio della Federazione Italiana Sport Invernali, nonché della preziosa partnership di Extreme Racing Equipment e di Bollé caschi e maschere, oltre ad alcuni partner territoriali.

E non è tutto. A completare la diffusione del progetto ci sarà anche una forte presenza sul web e sui social media, grazie alla partnership con la rivista Sciare, che ha una tiratura di 24.000 copie con pubblicazione quindicinnale (da ottobre ad aprile e con 11.000 abbonati), quindi oltre 2 milioni di visitatori ogni mese sul sito web, 36.000 seguaci su Facebook, 31.000 follower su Instagram, nonché media partner di Fisi, Amsi, Colnaz, Anef, Fisip, Cip e Skipass. Sul sito www.sciaremag.it è prevista la diffusione di una miniserie in cinque episodi per ogni puntata, che verrà pubblicata a partire da ogni lunedì. Sempre il lunedì il format integrale, della durata di 30 minuti, verrà pubblicato sul canale e sul sito www.sportrentino.it.

*

Nel dettaglio gli orari di diffusione della puntata:

7 GOLD – Area Nilsen 2 (Triveneto ed Emilia Romagna)

Sabato 12 febbraio (ore 17,30) 7 Gold Italia

Domenica 13 febbraio (ore 11,30) 7 Gold Italia

Televisioni Regionali

Venerdì 11 febbraio (ore 19,25) Sloga Tv Tele Mare (Friuli Venezia Giulia)

Sabato 12 febbraio (ore 14,30) GRP (Piemonte)

Sabato 12 febbraio(ore 15,00) TRL Tele Radio Leo (Umbria)

Sabato 12 febbraio (ore 15,30) Tele Venezia (Veneto)

Sabato 12 febbraio (ore 17,30) Etna Channel (Sicilia)

Sabato 12 febbraio (ore 20,00) TRL Tele Radio Leo (Umbria)

Sabato 12 febbraio (ore 20,30) DI TV (Emilia Romagna)

Sabato 12 febbraio (ore 21,45) Tele Tevere (Toscane e Umbria)

Sabato 12 febbraio (ore 23,50) Etna Channel (Sicilia)

Domenica 13 febbraio (ore 9,30) GRP (Piemonte)

Domenica 13 febbraio (ore 12,15) Tele Tevere (Toscane e Umbria)

Domenica 13 febbraio (ore 14,30) Icaro Tv (Emilia Romagna)

Domenica 13 febbraio (ore 15,00) TRL Tele Radio Leo (Umbria)

Domenica 13 febbraio (ore 17,25) Tele Tevere (Toscane e Umbria)

Domenica 13 febbraio (ore 18,00) TGR Sicilia (Sicilia)

Domenica 13 febbraio (ore 19,25) Sloga Tv Tele Mare (Friuli Venezia Giulia)

Domenica 13 febbraio (ore 19,30) Video Mediterraneo (Sicilia)

Domenica 13 febbraio (ore 20,00) TRL Tele Radio Leo (Umbria)

Domenica 13 febbraio (ore 20,00) Tele Genova (Liguria)

Domenica 13 febbraio (ore 22,00) Calabria Uno (Calabria)

Lunedì 14 febbraio (ore 9,30) Fano TV (Marche)

Lunedì 14 febbraio (ore 12,00) Olbia Tv Notizie (Sardegna)

Lunedì 14 febbraio (ore 14,30) TS 2000 (Lazio)

Lunedì 14 febbraio (ore 14,30) AG TV (Sicilia)

Lunedì 14 febbraio (ore 15,00) Tele occidente (Emilia Romagna)

Lunedì 14 febbraio (ore 15.10) Libra Tv (Campania)

Lunedì 14 febbraio (ore 15,50) Icaro Tv (Emilia Romagna)

Lunedì 14 febbraio (ore 16,30) Videostar 2 (Lombardia)

Lunedì 14 febbraio (ore 17,00) TCS (Sicilia)

Lunedì 14 febbraio(ore 18,00) Tele Vallo (Campania)

Lunedì 14 febbraio (ore 18,30) La Nuova Tv (Basilicata)

Lunedì 14 febbraio (ore 19,00) AG TV (Sicilia)

Lunedì 14 febbraio (ore 19,00) Telejonio (Calabria)

Lunedì 14 febbraio (ore 19,20) Rei Tv (Sicilia)

Lunedì 14 febbraio (ore 19,30) DI TV (Emilia Romagna)

Lunedì 14 febbraio (ore 19,45) TeleIblea (Sicilia)

Lunedì 14 febbraio (ore 20,20) Tele Genova (Liguria)

Lunedì 14 febbraio (ore 21,00) Olbia Tv Notizie (Sardegna)

Lunedì 14 febbraio (ore 22,30) TS 2000 (Lazio)

Martedì 15 febbraio (ore 13,00) Media Tv (Campania e Molise)

Martedì 15 febbraio (ore 19,00) Videostar Sport (Lombardia)

Martedì 15 febbraio (ore 19,10) Tele Centro 2 (Toscana)

Martedì 15 febbraio (22,30) Videostar (Lombardia)

Martedì 15 febbraio (ore 22,30) L’Altro Corriere (Calabria)

Martedì 15 febbraio (ore 23,30) Fano TV (Marche)

Martedì 15 febbraio (orario da definire) TeleClusone (Lombardia)

Mercoledì 16 febbraio (ore 12,30) AG TV (Sicilia)

Mercoledì 16 febbraio (ore 12,30) TFN (Sicilia)

Mercoledì 16 febbraio (ore 13,00) Tele Vallo (Campania)

Mercoledì 16 febbraio (ore 14,00) Tef Channel (Umbria)

Mercoledì 16 febbraio (ore 15,30) AG TV (Sicilia)

Mercoledì 16 febbraio (16,00) Videostar (Lombardia)

Mercoledì 16 febbraio (ore 18,00) Rei Tv (Sicilia)

Mercoledì 16 febbraio (ore 19,00) Tele occidente (Emilia Romagna)

Mercoledì 16 febbraio (ore 19,00) Fano Tv (Marche)

Mercoledì 16 febbraio (ore 20,30) Tele Antenna (Friuli)

Mercoledì 16 febbraio (ore 21,00) Rete Biella (Piemonte)

Mercoledì 16 febbraio (ore 21,00) RTI (Calabria)

Mercoledì 16 febbraio (ore 21,30) Videostar Sport (Lombardia)

Mercoledì 16 febbraio (ore 21,30) Canale 10+ (Lazio)

Mercoledì 16 febbraio (ore 22,00) Calabria Uno (Calabria)

Mercoledì 16 febbraio (ore 22,30) Tele Antenna (Friuli)

Mercoledì 16 febbraio (ore 22,30) Telejonio (Calabria)

Mercoledì 16 febbraio (ore 22,30) Tele Antenna (Friuli)

Mercoledì 16 febbraio (ore 23,45) Antenna del Mediterraneo (Sicilia)

Giovedì 17 febbraio (ore 12,00) Videostar 2 (Lombardia)

Giovedì 17 febbraio (ore 14,00) Canale 10+ (Lazio)

Giovedì 17 febbraio (ore 14,30) TS 2000 (Lazio)

Giovedì 17 febbraio (ore 16,00) Tele Antenna (Friuli)

Giovedì 17 febbraio (ore 16,30) TeleIblea (Sicilia)

Giovedì 17 febbraio (ore 19,40) Media Tv (Campania e Molise)

Giovedì 17 febbraio (ore 20,30) Rei Tv (Sicilia)

Giovedì 17 febbraio (ore 21,00) RTI (Calabria)

Giovedì 17 febbraio (ore 21,30 + 3 repliche) Arezzo Tv (Toscana)

Giovedì 17 febbraio (ore 22,30) TS 2000 (Lazio)

Giovedì 17 febbraio (orario da definire) TeleClusone (Lombardia)

Venerdì 18 febbraio (ore 12,30) TFN (Sicilia)

Venerdì 18 febbraio (ore 13,00) RTC Telecalabria (Calabria e Sicilia)

Venerdì 18 febbraio (ore 16,00) Libra Tv (Campania)

Venerdì 18 febbraio (ore 16,00) Tef Channel (Umbria)

Venerdì 18 febbraio (ore 17,00) TCS (Sicilia)

Venerdì 18 febbraio (ore 17,30) Videostar 2 (Lombardia)

Venerdì 18 febbraio (ore 21,00) Tele Genova (Liguria)

Venerdì 18 febbraio (ore 22,00) RTC Telecalabria (Calabria e Sicilia)

Sabato 19 febbraio (ore 00,00) AG TV (Sicilia)

Sabato 19 febbraio (ore 10,30) RTI (Calabria)

Sabato 19 febbraio (13,35) Videostar (Lombardia)

Sabato 19 febbraio (ore 15,30) Videostar 2 (Lombardia)

Sabato 19 febbraio (ore 20,30) AG TV (Sicilia)

Sabato 19 febbraio (ore 21,00) Tele Vallo (Campania)

Domenica 20 febbraio (ore 13,30) Media Tv (Campania e Molise)

Domenica 20 febbraio (14,20) Videostar (Lombardia)

Domenica 20 febbraio (ore 22,30) Antenna del Mediterraneo (Sicilia)

*

foto: Raffaele Merler