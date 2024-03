ORDINE GIORNALISTI – CONSIGLIO NAZIONALE * ASSANGE: BARTOLI « POTRÀ PRESENTARE NUOVO RICORSO CONTRO L’ESTRADIZIONE NEGLI USA, VICENDA CRUCIALE PER LIBERTÀ DI STAMPA »

13.31 - martedì 26 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Concesso l’appello contro l’estradizione negli USA, “la sua colpa è di aver svolto a testa alta il compito di ogni giornalista”. Il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, esprime soddisfazione per la decisione dell’Alta Corte di Londra che ha dato il via libera, seppur condizionato, all’appello finale della difesa di Julian Assange.

“Assange, cui il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha dato la tessera onoraria – afferma Bartoli – potrà quindi far valere le sue ragioni. La sua colpa è stata quella di aver svolto a testa alta il compito di ogni giornalista: diffondere le notizie di interesse pubblico. La vicenda di Assange è cruciale per la libertà di stampa e per la tenuta della democrazia.”