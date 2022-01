“RETE CITTADINI – TRENTO“ * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « NESSUN ABBATTIMENTO IN DESTRA ADIGE, SPIACE CONSTATARE LA DISINFORMAZIONE DEL SINDACO »

20:04 - 10/01/2022

Nessun abbattimento in Destra Adige. Spiace constatare la disinformazione del Sindaco in merito alla proposta “Destra Adige” nonostante sia stata pubblicizzata in varie sedi. Questa proposta infatti non prevede né abbattimenti di case, in ogni punto dell’interotracciato, né problemi di alcun tipo, nello specifico, in via Aichner e in via Bepi Todesca. Risulta avvilente sentir parlare il Sindaco a sproposito solo con l’intento di screditare chi si sta opponendo con passione e la forza della ragione a un progetto inadeguato e pieno di problemi reali per tutta la città.

*

La rete dei cittadini