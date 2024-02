ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI * SOSTENIBILITÀ AZIENDALE: « A TRENTO IL CONVEGNO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI SU “SOCIAL“ E “GOVERNANCE“ (29/2 – 14.30) »

10.49 - martedì 27 febbraio 2024

Sostenibilità: un focus per imprese e professionisti su Social e Governance. A Trento un convegno imperdibile sui fattori della sostenibilità “Social” e “Governance” per le imprese che mirano ad integrare i principi di inclusione, diversità e governance nelle loro strategie di business.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Trento e Rovereto è annuncia un evento di grande rilievo nel panorama della sostenibilità aziendale: il convegno “Sostenibilità: Focus sui Fattori ‘Social’ e ‘Governance’”. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 febbraio 2024, dalle 14.30 alle 16.30, presso la sala conferenze ODCEC Trento e Rovereto in Piazza Silvio Pellico, 10 – Trento.

Questo convegno rappresenta un’occasione per approfondire temi di estrema attualità e importanza quali la sostenibilità, con un focus specifico sui fattori sociali e di governance. Gli argomenti trattati saranno focalizzati per le aziende e i professionisti che mirano a integrare principi di inclusione, diversità e governance responsabile nelle loro strategie di business.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Raffaella Ferrai presidente dell’Ordine dei Commercialisti e del CPO ODCEC di Trento e Rovereto, e di Giovanni Bort presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per promuovere la sostenibilità nel tessuto economico locale.

Gli interventi previsti offriranno spunti di riflessione e case study di rilievo:

Gian Luca Galletti, dottore commercialista e consigliere nazionale CNDCEC con delega ESG, discuterà di come la sostenibilità, l’inclusione e la diversità stiano trasformando il mondo aziendale.

Donatella Conzatti, commercialista esperta in certificazione di parità di genere (PdR 125:2022), e Cristina Ruffoni, consulente compliance, esploreranno le sinergie tra certificazione di parità di genere e sistemi di rendicontazione ESG, offrendo un approccio integrato alla sostenibilità aziendale.

Roberta Famà e Stefania Buratto del Gruppo Cassa Centrale Banca illustreranno il percorso di sostenibilità e certificazione per la parità di genere all’interno del loro gruppo.

Infine, Arianna Piccolotto dell’Ufficio Innovazione e Sviluppo CCIAA di Trento discuterà del ruolo delle Camere di Commercio nel supportare le imprese su tematiche ESG e PdR 125:2022.

Invitiamo imprenditori, manager, consulenti e tutti gli interessati a partecipare a questo incontro gratuito. Sarà un’opportunità per acquisire conoscenze rilevanti, condividere best practice e comprendere meglio come integrare efficacemente sostenibilità, equità e governance nel core business delle aziende.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento gratuito: https://bit.ly/ESGTrento