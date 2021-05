APSS TRENTINO * OSPEDALE SANTA CHIARA: « DA OGGI MARTEDÌ 25 MAGGIO AL VIA I LAVORI NELLA CAMERA CALDA DEL PRONTO SOCCORSO »

Da oggi per circa una settimana saranno effettuati lavori di sostituzione dei portoni automatici della camera calda del pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento; l’intervento, che prevede l’istallazione di portoni sezionali veloci, consentirà di migliorare l’accesso dei mezzi d’emergenza. Durante Il cantiere l’accesso al pronto soccorso, sia per le autovetture sia per i pedoni, avverrà utilizzando la rampa e la camera calda degli ambulatori ortopedici di via Paolo Orsi (circa 50 metri prima dell’attuale accesso).