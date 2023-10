OPENPOLIS * SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA: « L’ITALIA HA RAPPORTO DEBITO/PIL AL 144,4%, DEFICIT/PIL A -8% (TRA I PIÙ ALTI D’EUROPA) »

19.47 - giovedì 12 ottobre 2023

In Italia il deficit e il debito pubblico sono tra i più alti d’Europa. La sostenibilità dei conti pubblici si valuta attraverso l’indebitamento netto e il debito pubblico. Misurati in rapporto con il Pil, danno dei risultati piuttosto vari per i paesi dell’Unione europea.

Negli ultimi dieci anni, nei paesi europei le spese superano sempre i ricavi. Per misurare la stabilità finanziaria si usano l’indebitamento netto e il debito pubblico. Nell’area mediterranea i paesi con il rapporto tra debito e Pil maggiore. L’Italia ha un alto deficit (8% del Pil) e un alto debito pubblico (144,4% del Pil).

Recentemente, i titoli di stato italiani, i cosiddetti Btp, hanno sfiorato il rendimento decennale del 5%: si tratta dei valori più alti registrati da novembre 2012. Questi titoli sono delle obbligazioni, ovvero dei contratti di prestito finanziario, che hanno per lo stato lo scopo di incrementare subito la liquidità, versando nel tempo futuro la somma iniziale più una componente di interessi. Quest’ultima identifica la componente del rendimento: maggiore è, più è alto il rischio connesso al titolo.

I titoli italiani risultano quindi più rischiosi. Oltre al particolare contesto geopolitico ed economico, incide anche la condizione dei conti pubblici: la crescita del paese risulta incerta e il debito pubblico rilevato è particolarmente elevato. Gli equilibri tra debito, entrate proprie e spese sono complessi.

Come viene accumulato debito da parte degli stati? Principalmente in due modi: ai contraggono prestiti con le banche o si emettono titoli sul mercato. Sono operazioni che vengono fatte per finanziare le attività dello stato quando i ricavi ottenuti con fonti interne come le tasse e le imposte non sono sufficienti a coprire le spese. Capire a quanto ammontano le uscite, le entrate proprie e i prestiti è importante per comprendere la salute finanziaria di uno stato, come è necessario definire il contesto nel quale si contrae debito.

A livello europeo, le economie pubbliche nel loro insieme hanno registrato nel 2022 delle uscite superiori alle entrate, con una differenza pari a 533 miliardi di euro circa. Ma le spese sono sempre state superiori alle entrate nei dieci anni precedenti. Nei governi europei le spese sono sempre state maggiori dei ricavi. Andamenti di spesa e ricavi per i paesi membri dell’Unione europea dal 2012 al 2022.

Negli ultimi dieci anni le spese hanno rilevato un incremento costante: dai 5.670,10 miliardi di euro del 2012 fino ai 7.878,18 del 2022. Anche i ricavi sono in aumento ma con un andamento differente. Nel 2020 infatti si è assistito a un calo rispetto all’anno precedente che poi si è riassestato l’anno successivo. In quel periodo si è registrata anche la maggiore differenza tra uscite e entrate (circa 900 miliardi) mentre quella minore è stata rilevata nel 2018 (50,9 miliardi).

Misurare la sostenibilità dei conti pubblici. Per comprendere la salute dei conti pubblici nazionali sono due gli indicatori più noti: l’indebitamento netto e il debito pubblico. Il debito pubblico non va confuso con l’indebitamento netto. Questo è infatti la differenza tra le entrate totali e le uscite totali riportate nel conto economico consolidato e si registra in un arco di tempo. Al contrario, il debito pubblico rappresenta proprio l’ammontare complessivo dei debiti contratti. Vai a “Cos’è il debito pubblico”. Debito e indebitamento netto vengono sempre considerati in relazione al Pil.

Queste componenti in termini assoluti non permettono di avere una chiara idea se il paese è in una situazione positiva o negativa. Per avere un quadro sulla stabilità dell’economia è importante metterlo in relazione alla crescita economica di uno stato. Si tratta di un aspetto fondamentale: l’abilità di incrementare le proprie entrate passa anche dai consumi e dalla produzione di beni e servizi per i quali vengono versate tasse e imposte e attirano capitali di investimento. Per questo motivo, il deficit e il debito vengono sempre considerati in rapporto con il Pil, che è la variabile che più si avvicina a misurare la crescita economica.

A livello europeo, il rapporto tra indebitamento netto e Pil è negativo, significa quindi che si trova in generale in una situazione di deficit. Si tratta comunque di un valore in calo: nel 2022 è pari al 3,4% contro il 4,8% registrano l’anno precedente. Il deficit maggiore si è registrato nel 2020 (-7,1%) ma è un valore fortemente influenzato dagli impatti dell’emergenza sanitaria sull’economia. Per quel che riguarda invece il rapporto tra debito e Pil, i governi dell’Unione riportano mediamente una percentuale pari all’84%. Anche in questo caso si tratta di un valore in calo rispetto all’anno precedente (88%). Sono comunque valori che riportano variazioni consistenti all’interno dei singoli paesi.

I paesi dell’area mediterranea riportano il rapporto tra debito e Pil maggiore. Indicatori di sostenibilità finanziaria nei paesi membri dell’Unione europea (2022)

Il dato rappresenta il rapporto tra debito e Pil e il rapporto tra indebitamento netto e Pil negli stati membri dell’Unione europea. Per quel che riguarda l’indicatore sull’indebitamento netto, un valore positivo corrisponde a entrate superiori alle uscite, viceversa per un valore negativo.

Per quel che riguarda il debito pubblico, misurato in relazione al Pil, i paesi che registrano i valori più bassi si trovano nel centro-nord del continente: Estonia (18,4%), Bulgaria (22,9%) e Lussemburgo (24,6%). Sono invece 13 gli stati in cui si supera il 60%. Quelli che sono caratterizzati dai valori maggiori si trovano tutti nella zona mediterranea: si tratta di Grecia (171,3%), Italia (144,4%), Portogallo (113,9%) e Spagna (113,2%). Sono queste percentuali particolarmente alte anche se si considera lo scenario mondiale: secondo il fondo monetario internazionale (international monetary fund, Imf) tra le prime cinque economie mondiali per rapporto tra debito e Pil figurano anche Grecia e Italia, rispettivamente al secondo e al quarto posto.