CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “LE NID (IL NIDO)”: « IL TEATRO VIRTUALE PARLA AI PIÙ PICCOLI, DOMENICA 10 GENNAIO ORE 16.30 L’APPUNTAMENTO IN STREAMING »

Sono tante le proposte che hanno fin qui animato il Teatro Virtuale del Centro Servizi Culturali S. Chiara: dalla prosa alla musica, passando per il teatro di figura e l’illusionismo. Una variegata programmazione spettacolare in cui non poteva di certo mancare l’offerta riservata ai più piccoli, all’affezionato pubblico del Teatro Ragazzi.

Domenica 10 gennaio, alle ore 16.30, il sipario virtuale del Centro si alzerà per trasmettere in streaming “LE NID (il nido)”, spettacolo a cura del progetto g.g., compagnia nata da un’idea di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti – che ne sono anche le due interpreti sul palco -, prodotto da Accademia Perduta /Romagna Teatri.

Accompagnate dai pupazzi di Ilaria Comisso, dalle luci di Donatello Galloni, dalle musiche di Pier Giorgio Storti e Rolando Marchesini, e dalla voce di Alberto Branca, le due interpreti danno vita ad una performance capace di coinvolgere bambini e adulti, grazie ad un racconto che va oltre le parole, riuscendo a coniugare il linguaggio universale del corpo con la musica e la danza.

In uno spazio completamente bianco, “Le Nid (il nido)” racconta dell’arrivo dell’altro, del diverso da me, di una nascita e di un accudire, dell’attesa e della sorpresa, di uno strano uovo che si schiude. E poco importa se dall’uovo non uscirà un delicato e piccolo uccellino, ma un drago sgraziato e grandissimo dagli occhi oro. L’inatteso non farà paura, ma insegnerà a crescere, a cambiare a prepararsi al mondo nuovo.

Uno spettacolo che ruota attorno a tematiche importanti come l’arrivo del diverso, lo stupore, il coraggio e la crescita, e che Valeria Ottolenghi sulle pagine della Gazzetta di Parma non ha esitato a definire «perfetto da ogni punto di vista, ritmo, atmosfera, narrazione (pochissime parole e solo con voce esterna), tenero e raffinato, dolce e ironico, ricco di sorprese».

L’appuntamento di domenica 10 sarà l’atto conclusivo di un periodo di residenza artistica (dal 7 al 10 gennaio) che la compagnia di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti svolgerà negli spazi del Teatro Cuminetti di Trento. Per chi volesse conoscere più da vicino il progetto, ascoltando le riflessioni e gli aneddoti direttamente dai protagonisti, l’appuntamento è sui canali online del Centro (sito internet e social) con le pillole video gratuite del #TEATROSBLOCCATO.

“LE NID (il nido)” verrà trasmesso in streaming alle ore 16.30 sul sito internet del Centro (Teatro virtuale, sezione Streaming) e sarà possibile accedervi gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria da effettuare su www.centrosantachiara.it, all’interno della scheda relativa allo spettacolo. Il video sarà disponibile soltanto nella giornata e nell’ora di programmazione indicata.