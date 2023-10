DALZOCCHIO (LEGA) * SICUREZZA: « LA CITTÀ DI ROVERETO ANCORA IN BALIA DELL’ILLEGALITÀ, NUOVA AGGRESSIONE AD UN LAVORATORE »

16.55 - giovedì 12 ottobre 2023

“Una nuova aggressione ad un lavoratore che tenta di svolgere con coscienza e integrità il proprio lavoro: è la cronaca roveretana odierna. Il degrado, la violenza e la criminalità sono ormai sdoganati come eventi quotidiani e quasi naturali per la città. È inaccettabile.

I cittadini, in particolare quelli più fragili o esposti, i bambini e le donne non possono più sentirsi sicuri nelle scuole, nei negozi, nei parchi.

Spesso il motivo della violenza è futile o non esiste. Semplicemente avviene.

È una città sotto l’assedio talvolta della criminalità vera e propria, altre volte della carenza di valori ed educazione. I cittadini pagano a caro prezzo, costretti a scegliere tra la libertà di godere della propria città e la sicurezza.

Il mio personale pensiero, e quello di tutto il Gruppo provinciale Lega, va al dipendente del supermercato e a tutti quei cittadini roveretani che quotidianamente affrontano situazioni, strade e luoghi insicuri per continuare a vivere (nel)la propria città”.

Quanto dichiarato in una nota dal consigliere provinciale Mara Dalzocchio