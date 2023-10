ENAC * VELIVOLO JETSON: « L’AUTORIZZAZIONE SAIL II PER OPERAZIONI CON LIMITAZIONI DI QUOTA E DI AREA INTERESSATA, NO A EQUIPAGGIO CONDOTTA E/O PASSEGGERO »

11.20 - domenica 22 ottobre 2023

Enac: precisazione su autorizzazioni per velivolo Jetson

Con riferimento a notizie stampa relative al riconoscimento da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac, del mezzo Jetson come primo drone monoposto con pilota a bordo, l’Enac precisa che, in accordo al Regolamento EU 947/19, per tale mezzo è stata rilasciata un’autorizzazione in SAIL II (Specific Assurance Integrity Level).

L’autorizzazione SAIL II prevede operazioni con limitazioni di quota e di area interessata e non contempla equipaggio di condotta e/o passeggero a bordo.