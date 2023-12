WWW.VATICANNEWS.VA * CONFLITTO MEDIO ORIENTE: PAPA FRANCESCO, « GAZA È ALLO STREMO, NO ALLE ARMI E SÌ ALLA PACE »

07.22 - giovedì 14 dicembre 2023

Francesco: Gaza è allo stremo, no alle armi e sì alla pace L’appello del Papa sul conflitto in Israele e Palestina, al termine dell’udienza generale di ieri mattina: “Incoraggio tutte le parti coinvolte a riprendere i negoziati e far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Si liberino tutti gli ostaggi che avevano visto una speranza nella tregua e che questa grande sofferenza finisca”. E chiede il dono della pace anche per “la martoriata ucraina”.

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Continuo a seguire con molta preoccupazione e dolore il conflitto in Israele e in Palestina. Rinnovo il mio appello per un immediato cessate-il-fuoco umanitario: si soffre tanto, lì. Incoraggio tutte le parti coinvolte a riprendere i negoziati e chiedo a tutti di assumersi l’urgente impegno di fare arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, che è allo stremo e ne ha veramente bisogno. Si liberino subito tutti gli ostaggi, che avevano visto una speranza nella tregua di qualche giorno fa: che questa grande sofferenza per gli israeliani e per i palestinesi, finisca. Per favore, no alle armi, sì alla pace.

Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale di questa mattina, nei saluti ai pellegrini italiani. Poco dopo invita a non dimenticare “di chiedere il dono della pace per le popolazioni che soffrono a causa della guerra, in modo speciale per la martoriata Ucraina e per Israele e Palestina”.

Francesco, nel ricordare che oggi la liturgia fa memoria di santa Lucia, vergine e martire, ha sottolineato che “in alcune zone d’Italia e d’Europa è consuetudine scambiarsi in questa ricorrenza i doni per il Natale ormai prossimo” ed invita tutti “a scambiarvi il dono dell’amicizia e della testimonianza cristiana”. In particolare rivolge un cordiale benvenuto ai fedeli di Santa Maria La Fossa e Tenna Tramonti. E accoglie le numerose scolaresche, “in particolare il liceo Plinio Seniore di Roma, il liceo Ettore Majorana di Genzano di Lucania e gli alunni di Tarquinia, Frosinone e Valle Roveto”. Infine saluta giovani, anziani, malati, e sposi novelli.