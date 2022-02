PACCHER (LEGA TRENTINO) * VIABILITÀ: « ANCORA UNA VOLTA IL SINDACO DI PERGINE VALSUGANA DIMOSTRA COME IL SUO “NO“ ALLA VALDASTICO SIA DOVUTO A SCELTE MERAMENTE POLITICHE »

11:25 - 7/02/2022

La posizione emersa nel corso di questi giorni dal Sindaco di Pergine sulla realizzazione della Valdastico si basa più che su dati veri e propri, su prese di posizione politiche non suffragate però da dati, come da egli stesso affermato. Ed è singolare che affermi di non avere i dati ma si dichiari contrario. Oltretutto il parere che viene richiesto è in merito alla modifica del perimetro del corridoio est, che attualmente si sovrappone alla ss47. Viene il sospetto che Oss Emer non abbia nemmeno letto la richiesta di parere richiesto perché altrimenti la sua posizione sarebbe diversa.

Il primo cittadino la smetta di nascondersi e chieda al consiglio comunale di Pergine Valsugana di esprimersi. Assolutamente niente di polemico nei suoi confronti ma è necessario essere chiari e pragmatici su quello che effettivamente si vuol fare per Pergine e per l’intera Valsugana. Perché lo ripeto, da queste scelte dipenderà il futuro viabilistico della Valsugana e della nostra provincia. È una partita che va affrontata in modo serio e obiettivo, e non superficiale magari per non urtare le sensibilità altrui.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Roberto Paccher