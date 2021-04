PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EX CASERMA FERRARI – PASSO ROLLE: « VIA LIBERA DA PARTE DELLA GIUNTA PAT LA DEMOLIZIONE DELL’IMMOBILE, OSPITERÀ ALLOGGI PER I MILITARI »

Sarà demolito e ricostruito l’immobile della Caserma Ferrari a Passo Rolle.Via libera dalla Giunta provinciale, ospiterà alloggi per i militari.

Via libera da parte della Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Mario Tonina, alla demolizione e ricostruzione dell’immobile della ex caserma G. Ferrari a Passo Rolle, nel Comune di Primiero. L’intervento, che sarà realizzato dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche in deroga alle norme di attuazione del Piano del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, prevede la demolizione del fabbricato esistente e la ricostruzione ex novo, pressoché sul medesimo sedime.

L’autorizzazione è stata subordinata al mantenimento della condizione d’uso degli immobili. Con il recupero sarà, infatti, realizzata una struttura destinata all’alloggiamento dei militari della Guardia di Finanza dove effettuare i corsi estivi o invernali.

La caserma, risalente agli anni ‘30 e in disuso dall’anno 2000, è un immobile demaniale per anni adibito a scuola alpina per la Guardia di Finanza e storica sede dei corsi per la formazione allievi ufficiali e finanzieri per il servizio del soccorso alpino.