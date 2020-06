“ PROGETTOEVENTI “ * CONCERTI: « AL VIA LA STAGIONE ESTIVA ALL’ARENA FLY MUSIC DI BESENELLO (TN), 500 POSTI A SEDERE  DISTANZIATI NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO VIGENTE »

Progettoeventi, agenzia roveretana di organizzazione spettacoli dal vivo in tutto il territorio nazionale, ha lavorato durante questo periodo di lockdown per costruire il cartellone degli eventi per le prossima stagione autunnale.

Per il Trentino stiamo progettando anche la stagione estiva presso l’Arena Fly Music di Besenello che sarà essenzialmente incentrata sulla proposta musicale. È stato già definito un format di cover band tra le più conosciute e prestigiose in Italia, ma sono all’esame anche altri concerti, proposte di cabaret ed eventi di altro genere.

Il periodo di programmazione andrà da metà luglio a metà settembre. L’Arena Fly Music si compone di una tensostruttura aperta sui quattro lati e di un palco per grandi concerti.

L’area di platea riservata al pubblico è molto grande (1.500 metri quadrati). In base alle attuali disposizioni di sicurezza, i cui piani di attuazione sono già stati predisposti, si calcola che saranno disponibili circa 500 posti a sedere adeguatamente distanziati nel rispetto del protocollo vigente. Molto verosimilmente però, quanto previsto dal protocollo verrà alleggerito sia in base alle recenti indicazioni delle associazioni di categoria che alle necessità di adeguamento all’andamento dell’epidemia al tempo del prossimo mese di luglio. Si auspica, quindi, di poter avere a disposizione un numero di posti a sedere nettamente superiore ai 500.

In ogni caso si tratta di una situazione strutturale complessiva che consente di rappresentare spettacoli di ottimo livello professionale potendo contare anche su services di elevata qualità di cui disponiamo. Saranno organizzate anche navette dallo stadio Quercia e dai parcheggi di Trento sud.

Questa proposta ha il vantaggio anche di inserirsi in un quadro di integrazione dell’offerta turistica e culturale della Vallagarina.

Sotto quest’ultimo aspetto in particolare, Progettoeventi è disponibile a supportare anche gli organizzatori locali di spettacoli ed altri eventi culturali che hanno lavorato per preparare gli spettacoli da rappresentare questa primavera o questa estate ma che sono stati annullati a causa del lockdown o non hanno ancora trovato una location nella quale rappresentare lo spettacolo.

Il supporto sarà a livello sia organizzativo (per esempio biglietterie online o tradizionali) sia promozionale potendo usufruire dei canali che Progettoeventi utilizza per i propri eventi.

Per questo motivo la nostra agenzia invita gli organizzatori di eventi della zona lagarina a prendere contatto con la sede operativa di Rovereto.

Progettoeventi Direzione di Rovereto