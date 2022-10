RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE ” * « LA CITTÀ DI BRINDISI E IL SUO TERRITORIO, N ONDA SABATO 29 OTTOBRE »

12.49 - venerdì 28 ottobre 2022

La città di Brindisi e il suo territorio. Li raccontano Marcello Masi e Daniela Ferolla a “Linea Verde Life”, in onda sabato 29 ottobre alle 12.30 su Rai 1. I ricercatori del Centro Enea mostrano come si possono riutilizzare, con metodi sostenibili, i pannelli fotovoltaici giunti a fine vita per produrre batterie a ioni di litio. Dall’oasi naturale di Torre Guaceto, un ingegnere spaziale con la passione per l’ecosostenibilità, illustra, invece, un sistema innovativo inventato dalla sua start up per combattere l’erosione dei litorali e favorirne il ripascimento. E ancora, si va alla scoperta del parco del Cillarese, una delle realtà della città che rende alta la qualità della vita dei brindisini e dove l’avifauna selvatica del luogo vive in una sorta di paradiso terrestre. Infine, spazio alla storia commovente della cagnetta Vera salvata dal canile e alle prelibatezze del territorio con la ricetta di Federica De Denaro.