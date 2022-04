ONU * UCRAINA-RUSSIA: GUTERRES « IL RELIEF CHIEF DELLE NAZIONI UNITE SI DIRIGERÀ A MOSCA E A KIEV, VOLO PREVISTO PER DOMENICA »

17.10 - lunedì 04 aprile 2022

Il Relief Chief delle Nazioni Unite si dirigerà a Mosca e a Kiev. Il Relief Chief delle Nazioni Unite – nonché inviato speciale per mediare una tregua umanitaria in Ucraina – Martin Griffiths “dovrebbe volare a Mosca domenica”, ha dichiarato venerdì il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Il signor Guterres ha detto che il capo degli affari umanitari si sposterà successivamente nella capitale ucraina. Il capo delle Nazioni Unite ha detto ai giornalisti al quartier generale delle Nazioni Unite a New York che non stava rinunciando alla possibilità di “fermare i combattimenti in Yemen, in Ucraina e in qualsiasi altra parte del mondo”.

Alla domanda se le visite di Griffiths significassero che sia la Russia che l’Ucraina si stavano “impegnando” con l’iniziativa umanitaria per il cessate il fuoco, Guterres ha detto: “La Federazione Russa e l’Ucraina hanno accettato di incontrarlo in seguito al mio annuncio della sua missione, con l’obiettivo di un cessate il fuoco umanitario”.