FERRARI (PD) * PANDEMIA – LETTERA A PRESIDENTE FUGATTI: « CESSI OGNI AMBIGUITÀ, LA PROTEZIONE SANITARIA DEI CITTADINI TRENTINI NON HA COLORE POLITICO »

13:17 - 10/12/2021

Egregio Presidente Fugatti, le chiedo di cessare ogni ambiguità in tema di lotta alla pandemia. L’interesse per la protezione sanitaria dei cittadini trentini non ha colore politico.

Siamo tutti preoccupati del fatto che il nostro territorio non abbia ancora raggiunto il numero di prime vaccinazioni, sufficiente a garantire di non ricadere nuovamente in zona gialla o addirittura arancione.

Sarebbe deleterio sia per la salute pubblica, che non vorremmo rivedere nella situazione drammatica dell’anno scorso, con l’impatto negativo anche sulla cura delle altre patologie, sia per la nostra economia, che dall’andamento della stagione turistica invernale è fortemente condizionata.

Vogliamo sperare che l’aver “spettacolarizzato” la maratona vaccinale (che purtroppo si è rivelata più una festa campestre che un prestazione olimpica), non abbia inciso negativamente sull’esito atteso. Purtroppo sappiamo che dei tantissimi non vaccinati soltanto 4,000 hanno aderito.

Consigliera Sara Ferrari

Pd del Trentino