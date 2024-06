ON. URZÌ (FDI) * RISULTATI EUROPEE: «ORA LA PROSSIMA SFIDA SARÀ TRENTO, SI VINCERÀ SE UNITI E SE NON PREVARRANNO LOGICHE EGOISTICHE»

17.09 - lunedì 10 giugno 2024

La scommessa elettorale in Trentino è vinta, Fratelli D’Italia conquista il suo primato, oggi lo festeggia, ma da domani è pronto a metterlo a disposizione di un progetto politico che può essere vincente solo se di squadra, in una coalizione, in cui Fratelli D’Italia si candida ad essere l’elemento su cui investire per difendere i valori della nostra identità tradizionale contro il relativismo di una sinistra travolta da una errata concezione del solidarismo che sta annullando la nostra identità.

I cittadini premiano i progetti politici chiari, Fratelli D’Italia li ha indicati per l’Europa, Fratelli D’Italia li persegue quotidianamente dove è al governo, ad iniziare da quello nazionale guidato dall’autorevolezza di Giorgia Meloni, ma passando anche da quelli provinciali e regionale, nel nostro territorio, dove marchiamo la differenza valoriale e politica e siamo il valore aggiunto della coalizione di Governo.

Ora la prossima sfida sarà a Trento dove da subito diciamo che si vincerà se uniti, se non prevarranno logiche egoistiche e di chiusura pregiudiziali che sono il dato che ha fatto perdere riconoscibilità e potere di attrazione alla solitaria corsa civica di un candidato che non ha saputo cogliere il momento, impegnare il valore aggiunto di Fratelli D’Italia in una competizione che non poteva essere squisitamente ed esclusivamente amministrativa.

Da domani saremo pronti al tavolo di confronto, certi del fatto che le soluzioni più forti sono quelle condivise e non quelle imposte.

Lo faremo nei confronti di una città come quella di Trento verso la quale abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti dei suoi elettori che ci assegnano un consenso oltre il 21%, alla guida del centrodestra. L’atto di fiducia degli elettori ci orienterà delle scelte future nella convinzione che anche in Trentino si deve avere più fiducia nelle forze politiche nazionali che sono forti di un rapporto organico con il governo nazionale ed il governo provinciale e che sono le migliori garanti, come lo è Fratelli D’Italia, dell’autonomia del Trentino da interpretare e investire ogni giorno in una nuova sfida.

Queste elezioni europee hanno peraltro aiutato ad integrare ancora maggiormente il Trentino Alto Adige in un rapporto di straordinario dialogo all’interno del nord-est italiano, il motore dell’economia del paese, a cui Trento e Bolzano hanno la necessità di guardare per ottenerne le migliori opportunità.

Un augurio sincero a tutte le altre componenti del centrodestra che hanno partecipato lealmente alla competizione elettorale europea, che forse sono state in parte tradite da sirene autoreferenziali alle competizioni amministrative locali, Perché il prossimo futuro sia un futuro di cooperazione positiva.

Fratelli D’Italia parte dal suo patrimonio solido per affrontare insieme questo tragitto, nell’interesse esclusivo dei trentini e della regione.

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di Fratelli D’Italia e del Trentino Alto Adige