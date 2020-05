MASCHIO – NEGRONI – SANTINI * ORSO M49 – AREA CASTELLER: « INACCETTABILE CHE NON SI SAPPIA DISTINGUERE TRA 8.000 MQ E 8 ETTARI, CHIEDIAMO DI VISITARE L’AREA DI DETENZIONE »

Riteniamo assolutamente necessario provvedere ad un corso urgente di matematica e fisica per l’assessora provinciale Zanotelli visto l’incapacità di fare le giuste trasformazioni fra ettari e metri quadri.

È inconcepibile ed inaccettabile che non si sappia distinguere tra 8000 mq e 8 ettari, l’orso M49, in “felice” compagnia, risulta relegata in un spazio di 0,8 h.

Proprio quell’orso che in silenzio, senza farsi notare e per mesi catturare, ha girato il Nord Italia ora si ritiene possa vivere in condizioni dignitose in quel fazzoletto. Siamo in tempi in cui anche altri orsi e animali di ogni tipo, nel silenzio della quarantena mettono fuori il naso dai loro nascondigli, perché purtroppo di questo si tratta e per questo abbiamo presentato l’interrogazione allegata.

Nel contempo Andrea Maschio, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente in accordo con il vicepresidente Marco Ianes abbiamo inviato una richiesta urgente, all’Assessora Zanotelli al fine di poter fare visita all’area di detenzione dei due orsi per poter verificarne di persona il livello di adeguatezza.

Andrea Maschio

Paolo Negroni

Marco Santini

Consiglieri comunali ONDA CIVICA TRENTINO