DOLOMITI ENERGIA * COMUNITÀ ENERGETICA TENNA (TN): « SIGLATO ACCORDO TERRITORIALE CON LA SOCIETÀ DI GRUPPO “EPQ”, PER LO SVILUPPO DI PRODUZIONI RINNOVABILI »

14.00 - venerdì 19 agosto 2022

Gruppo Dolomiti Energia: siglato accordo per lo sviluppo e l’operatività della comunità energetica di Tenna. Siglato in questi giorni un accordo di collaborazione tra la prima comunità energetica (CER) auto costituitasi in Trentino, la CER Tenna in Valsugana ed EPQ, società del Gruppo Dolomiti Energia.

Dal 2021 anche in Italia è infatti possibile realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ovvero aggregazioni volontarie di privati cittadini e piccole e medie imprese che condividono a livello locale la produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili. I consumatori possono così essere protagonisti della transizione energetica in corso e partecipare attivamente ad una iniziativa di produzione condivisa e consumo di energia rinnovabile generando benefici di natura ambientale, economica e sociale per se stessi e per il territorio.

Nel dettaglio la comunità energetica di Tenna è un’iniziativa popolare partita “dal basso” che aggrega oggi circa 50 famiglie e sta raccogliendo velocemente numerose adesioni sul territorio. In pratica, sul tetto di diversi immobili del territorio saranno realizzati impianti fotovoltaici che, oltre a ridurre il prelievo da rete dei singoli utenti, produrranno energia elettrica che virtualmente alimenterà le utenze degli aderenti alla comunità energetica, consentendo quindi la “condivisione” dell’energia elettrica rinnovabile prodotta.

Il Gruppo Dolomiti Energia attraverso la società EPQ si occuperà di tutte le attività tecnico-amministrative per la gestione degli incentivi e la successiva verifica e ridistribuzione, nel rispetto della normativa e delle regole di ripartizione individuate dalla comunità stessa. Inoltre EPQ supporterà le valutazioni tecnico-economiche necessarie per lo sviluppo di nuovi impianti a fonte rinnovabile e per la massimizzazione dell’energia rinnovabile condivisa, proponendosi anche come investitore sui nuovi impianti a fonte rinnovabile.

”La nostra iniziativa di comunità energetica rinnovabile sta suscitando un forte interesse sul territorio e riceviamo settimanalmente richieste di adesione anche da utenti dei comuni limitrofi – ha dichiarato Roberto Valcanover, presidente della CER Tenna – grazie a questo accordo potremo contare sul Gruppo Dolomiti Energia, che ci supporterà nei rapporti con il Gestore nazionale dei Servizi Energetici e nei processi operativi necessari per la gestione e la crescita della comunità energetica. Siamo certi che questa sinergia aiuterà CER Tenna ad assumere una importanza rilevante nel contesto locale”.

“Il Gruppo Dolomiti Energia – ha dichiarato Marco Merler amministratore del Gruppo Dolomiti Energia – da tempo ha messo lo sviluppo sostenibile e condiviso al centro della propria strategia di crescita. Progetti come questo permettono di concretizzare molteplici vantaggi ambientali e sociali: rappresentano un contributo nella lotta al cambiamento climatico, facilitano a persone e aziende l’accesso a risorse energetiche efficienti, rinnovabili e sostenibili. Contribuiscono agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e alla conseguente riduzione delle emissioni di gas serra clima alteranti e ultimo, ma molto importante in questo periodo, consentono di contenere i costi energetici dei membri partecipanti. La nostra idea è quella di supportare il processo di transizione ecologica sia prestando servizi di supporto operativo per il corretto ed efficace funzionamento delle comunità energetiche, sia investendo direttamente nello sviluppo di nuovi impianti fotovoltaici a servizio delle nascenti comunità. Questo di Tenna è solo uno dei progetti in corso, stiamo lavorando ad altre iniziative sia in Trentino che nel resto del territorio nazionale”.