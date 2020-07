BISESTI (LEGA TRENTINO) * AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: « OTTIMO CLIMA DI COLLABORAZIONE E DI UNITà DA PARTE DELLA COALIZIONE »

Bisesti: “Ottimo clima di collaborazione e di unità da parte della coalizione”. “Ottimo clima di collaborazione e di unità da parte della coalizione”: questo quanto emerso stasera al termine dell’incontro – svoltosi a Trento – della coalizione di centrodestra. Al centro dell’incontro un costruttivo confronto in vista degli appuntamenti elettorali che coinvolgeranno i comuni del Trentino.

“Siamo riusciti a incontrarci per la prima volta dal vivo dopo questi mesi di lockdown, mesi in cui la nostra priorità è stata la gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Quella di oggi è stata quindi un’occasione di confronto fra le varie forze politiche con la novità della presenza del Senatore Urso quale commissario per FdI. Nessun dubbio sulla figura scelta come candidato Sindaco a Trento.

Clima molto positivo nella condivisione del progetto di unità e di allargamento della coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in tutto il Trentino”, ha affermato il Segretario della Lega Mirko Bisesti.

All’incontro hanno partecipato per la Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti e Alessandro Savoi, Giorgio Leonardi e Gabriella Maffioletti per Forza Italia, Adolfo Urso per Fratelli d’Italia, Barbara Balsamo per gli Autonomisti popolari e Mattia Gottardi per La Civica.