ON. URZÌ (FDI) * ORSO: « CAMPAGNE DI BOICOTTAGGIO CONTRO IL TRENTINO, INAMMISSIBILI I COMMENTI CHE SI LEGGONO SUI SOCIAL »

Orso, campagne di boicottaggio contro il Trentino, – Urzì (FdI): fermiamo tutti gli integralismi, risolviamo invece il problema. L’approccio usato da Fratelli d’Italia sul tema dell’orso é stato improntato alla fermezza (per i risultati che si vogliono ottenere) ma anche alla moderazione nei modi di affrontare il tema, senza cedere alle radicalizzazioni da una parte (facciamo strage di tutti gli orsi) o dall’altra (un animalismo ideologico incapace di ascoltare le ragioni di chi la montagna la vive). Per questa ragione non possiamo che condannare i tentativi di coinvolgere sul confronto sulla gestione dell’orso l’intera economia del Trentino, ossia delle incolpevoli popolazioni che pagano errori commessi da chi ha gestito in modo irresponsabile il progetto Life Ursus.

I profili sui social dedicati al boicottaggio del Trentino sul piano turistico ed economico sono inammissibili sul piano etico e fanno male anche alle stesse idee suggerite dai loro animatori.

I commenti che vi si leggono (sui social ma anche attraverso messaggi istantanei sotto forma di catene di Sant’Antonio) sono inammissibili: c’è chi tratteggia una mela del Trentino insanguinata, chi lancia appelli contro l’uso dei prodotti del territorio o contro le attività economiche del Trentino, anche turistiche, In un momento in cui proprio il turismo rischia di pagare un prezzo altissimo per il comprensibile allarme legato alla uccisione del più incolpevole di tutti, ossia il povero Andrea Papi. Colpire la terra di Andrea anche sul piano economico e di attrattività turistica è grave e pericoloso. Può innescare una miccia senza ritorno.

Grave avere anche alimentato da parte di alcuni àmbiti istituzionali e per settimane un atteggiamento pistolero tutto rivolto contro l’orso in gabbia quando semmai sono un problema quelli liberi, e ciò ignorando una analisi seria ed approfondita su come si sia potuti giungere sino a questo punto per sovrappopolazione rispetto all’originario piano senza che venisse fatto alcunché per evitarlo.

Il metodo giusto lo ha indicato la candidata presidente di FdI Francesca Gerosa che sta svolgendo un lavoro di intesi fra categorie economiche, esperti ed associazioni animaliste per trovare la soluzione equilibrata che serva innanzitutto a ricreare condizioni di sicurezza per chi abita la montagna e per le attività economiche a cominciare da agricoltura ed allevamento. Il dibattito è aperto ovunque: le iniziative personali e le adesioni altrettanto personali a manifestazioni che chiedono misure drastiche e unilaterali benché lecite non rientrano nelle finalità di FdI che dà forza di governo si sta ponendo di fronte alle possibilità concrete di azione: e chiunque sa o immagina che lo sterminio dell’intera comunità di orsi e lupi non sarebbe mai realizzabile. La selezioni rimane invece una via estremamente praticabile, ma tutta da definire, e stiamo lavorando anche per questo.

Per queste ragioni tanto più inammissibili sono le campagne di odio messe in campo sui social e nella messaggistica istantanea da chi chiede di boicottare il Trentino. Come nel caso che pubblichiamo sotto. Queste follie vanno fermate.

“Per chi vuole boicottare il Trentino a causa dell’orsa JJ4 catturata nonostante abbia tre cuccioli in svezzamento, qui c’è una lista di prodotti da evitare di comprare, ovviamente i vegani ne escludono già almeno l’80% in partenza. Fatelo girare.

MELE

Red Delicious (Melinda e La Trentina)

Golden Delicious (Melinda e La Trentina)

Renetta (Melinda)

Gala (La Trentina)

Fuji (La Trentina)

Granny Smith (La Trentina)

Morgenduft (La Trentina)

LATTE , BURRO, YOGURT

Fresco pastorizzato Alta Qualità (Latte Trento)

Fresco pastorizzato Alta Qualità parzialmente scremato (Latte Trento)

Fresco pastorizzato intero Latte Fieno (Latte Trento)

Burro Fieno (Latte Trento)

Yogurt (Latte Trento)

CARNI e SALUMI

Carne Salada (Salumificio di Casa Largher, Federazione Provinciale Allevatori, Linea Carni Sighel, Salumificio Bomè, Salumificio Parisi, Salumificio E. Frachetti, Ballardini Carni, La Bottega del Pinelo, Fratelli Corrà Smarano, Salumificio Val Rendena)

Speck (Salumificio Bomè, Salumificio Parisi, Fratelli Corrà Smarano, Ballardini Carni, Salumificio Val Rendena)

Luganega del Trentino (Salumificio Parisi, Salumificio E. Frachetti, Ballardini Carni, Pinè Salumi, Federazione Provinciale Allevatori, La Bottega del Pinelo, Crucolo, Salumificio Val Rendena)

Carne fresca (Botteri Carni, Ballardini Carni, Federazione Provinciale Allevatori, Agri Natura)

Pancetta affumicata (Ballardini Carni, Federazione Provinciale Allevatori, Salumificio Bomè, Salumificio E. Fracchetti, Salumificio Parisi)

Mortandela affumicata (La Bottega del Pinelo, Federazione Provinciale Allevatori, Fratelli Corrà Smarano, Salumificio Parisi)

VERDURE

Crauti (Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta)

Sedano rapa (Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta)

Carota (Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta)

Cavolo cappuccio (Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta)

Patate (Cooperativa Produttori Agricoli Giudicaresi)

Dispensa

Asparago bianco (AS.T.A)

Asparago bianco in agrodolce (AS.TA)

Crema di asparago bianco (AS.TA)

Sedano rapa a fette in olio extravergine di oliva (Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta)

FORMAGGI

Affogato di Sabbionara (Concast – Caseificio di Sabbionara)

Boscatella del Trentino (Latte Trento)

Brenta Pinzolo (Latte Trento)

Camoncina (Concast Trentingrana)

Capriciotta (Concast Trentingrana)

Casolet della Val di Sole (Concast – Caseificio Presanella e Caseificio Cercen)

Cercen Dolce Tipico (Concast Trentingrana)

Cuor di Fassa (Concast – Caseificio Val di Fassa)

Fontal Bio (Latte Trento)

Fontal del Trentino Crosta Rossa (Latte Trento)

Fontal di Cavalese (Concast – Caseificio Val di Fiemme)

Formaggio biologico Bianco Rendena (Latte Trento)

Formaggio Nostrano Stavel (Concast Trentingrana)

Fresco Vivo (Latte Trento)

Nostrano Trento (Latte Trento)

Primiero Fresco e Stagionato (Concast Trentingrana)

Puzzone di Moena (Concast – Caseificio di Predazzo)

Spressa delle Giudicarie (Latte Trento)

Tosela di Primiero (Concast – Caseificio Primiero)

Tosella Primosale (Latte Trento)

Trentingrana (Concast)

Val di Sole Dolce (Concast Trentingrana)

Vezzena di Lavarone (Concast – Caseificio Altipiani del Vezzena e Lavarone)

BIRRA

Birra Cherubina (Lucia Maria Melchiori)

Birra Artigianale (La Comparsa)

ALTRO

Infusi (Apicoltura Gocce d’Oro)

Grappe alle erbe (Apicoltura Gocce d’Oro)

Sale aromatico (Apicoltura Gocce d’Oro)

TROTE DEL TRENTINO (ASTRO)

Trote IGP del Trentino (Consorzio Astro)

Salmerino IGP del Trentino (Consorzio Astro)

Trasformati

Trote e salmerini affumicati a caldo e a freddo, affumicati a caldo con spezie, cotti al vapore, hamburger, hamburger panati e filetti panati (Consorzio Astro)

VINI

Sylvaner – Müller-Thurgau

Pinot nero del Trentino

Pinot grigio del Trentino

Cabernet Sauvignon

Casteller

Teroldego Rotaliano

Trento spumante prodotto in due tipologie.

Trentino prodotto in trentanove tipologie.

Valdadige prodotto in sette tipologie.

Valdadige Terradeiforti

Atesino delle Venezie

Trevenezie

Mitterberg tra Cauria e Tel (in tedesco Mitterbeg zwischen Gfrill und Toll o Mitterbeg )

Vallagarina

Vigneti delle Dolomiti (in tedesco Weinberg Dolomiten)”

Sono e siamo indignati e senza parole.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino