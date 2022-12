ON. DE BERTOLDI (FDI) * MANOVRA: « SODDISFAZIONE PER NORMA CHE INTRODUCE STOP SCADENZE TRIBUTARIE, PER PROFESSIONISTE CON FIGLI MALATI »

14.40 - mercoledì 21 dicembre 2022

“Soddisfazione per l’approvazione di un emendamento alla Manovra che introduce uno stop delle scadenze tributarie per le libere professioniste in caso si verifichi una malattia grave, un infortunio ai figli minorenni, in caso di parto, o interruzione della gravidanza avvenuti oltre il terzo mese. L’emendamento, riguardando il differimento termini per adempimenti tributari, coinvolge commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e notai.

La norma, fortemente voluta da me e da Fratelli d’Italia, prevede un importante sostegno a quelle donne e a quelle madri che sono impossibilitate temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Esprimo, inoltre, grande soddisfazione anche per l’approvazione dell’emendamento 36.2, a mia prima firma, nel quale si riconosce ai professionisti tributari, quindi in particolare ai commercialisti e ai consulenti del lavoro, di non essere corresponsabili per l’avvenuta apertura di posizioni fiscali (partite iva) che poi si rivelassero inaffidabili per il sistema fiscale, in quanto inadempienti.

Insomma, grazie a questo emendamento di fratelli d’Italia si ripristina la responsabilità di chi effettivamente risulti inadempiente, non dell’intermediario che ha semplicemente svolto una funzione amministrativa per ufficializzare l’esercizio di un’attività d’impresa; un atto dovuto verso tutti i professionisti contabili italiani”.

Lo dichiara l’onorevole di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze di Montecitorio e coordinatore della Consulta dei Parlamentari Commercialisti.