RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * « LA VAL PUSTERIA, UNA DELLE SPLENDIDE VALLI DELL’ALTO ADIGE E UNA DELLE METE PIÙ AMATE DEL TURISMO MONTANO »

È la Val Pusteria, nel cuore del Sud Tirolo, una delle splendide valli dell’Alto Adige e una delle mete più amate del turismo montano, il luogo visitato da Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone nell’appuntamento con “Linea Verde Tour”, in onda sabato 14 agosto alle 12.00 su Rai1.

Un viaggio alla scoperta della bellezza dei panorami e dei laghi alpini, della vita nei masi, dei prodotti del territorio, dello sport in montagna e del benessere. Sarà un’occasione per affrontare i temi dell’ecosostenibilità e della biodiversità, per un turismo che permetta un’esperienza immersiva nella natura. Un turismo ecosostenibile per preservare culture, ambiente ed economie. L’esperienza e la poliedricità dei conduttori ci accompagneranno in una serie di percorsi immersi nella “grande bellezza” italiana.