MART – ROVERETO (TN) * PRESIDENTE SGARBI: « REPLICA A CONSIGLIERA PAT, STUPISCONO ARROGANZA E MANCANZA DI RISPETTO PER IL NOSTRO LAVORO DI STAFF »

16.52 - lunedì 26 febbraio 2024

Stupiscono l’arroganza e la mancanza di rispetto per il lavoro del direttore, dei curatori e dei conservatori del Mart, da parte di una sconosciuta consigliera provinciale che definisce la laboriosa e impegnativa attività del Mart, apprezzatissima dalle migliaia di persone che lo visitano, sempre crescenti, ”bricconaggini del Presidente”.

Questo disprezzo merita una presa di posizione non personale.

Per questo nel prossimo Consiglio di Amministrazione chiederò che il Museo si costituisca in giudizio contro la modesta consigliera, che non avrebbe i titoli per concorrere a nessuna selezione. Il modello Franceschini ha consentito la nomina anche di protetti politicamente. Il contabile Ferretti non è certo protetto dal partito che ha fatto eleggere la consigliera diplomata. Le mie “bricconaggini” producono grandi mostre.

Il Presidente

Vittorio Sgarbi