CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * CPR – CENTRI PERMANENZA RIMPATRIO: « RAJAE BEZZAZ DENUNCIA DA MESI LE CONDIZIONI DISUMANE DEI TRATTENIMENTI »

18.48 - lunedì 4 dicembre 2023

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) le immagini esclusive delle condizioni di vita disumane all’interno di alcuni Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), dei quali in questi giorni stanno parlando tutti i giornali dopo l’ispezione della Guardia di Finanza nel Centro di Via Corelli a Milano, sulla cui gestione indaga la Procura.

Il tg satirico di Antonio Ricci nell’ultimo anno ha realizzato con Rajae Bezzaz 14 servizi sugli “orrori” che accadono in alcuni di questi centri, raccogliendo le testimonianze di ex “ospiti”, operatori e forze dell’ordine: pessima qualità del cibo, lenzuola con i buchi, finestre rotte, bagni senza porte, con il sospetto dell’uso di psicofarmaci come forma di controllo.

I dieci CPR aperti sul territorio nazionale sono costati alla collettività 44 milioni negli ultimi tre anni e sotto accusa ora è la gestione di alcuni di essi, passata in qualche caso all’interno della stessa famiglia.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.