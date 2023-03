ON. URZÌ (FDI) * AUTOTRASPORTO: « IRRICEVIBILI LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO AUSTRIACO GEWESSLER, CONTRO LA POSIZIONE UFFICIALE ITALIANA »

14.22 - venerdì 10 marzo 2023

Autotrasporto – Urzì (Fdi): irricevibili le dichiarazioni del ministro austriaco Gewessler. Una presa di posizione ideologica quella espressa a Vienna, attraverso le colonne del quotidiano del Tirolo ‘Tiroler Tageszeitung’, dal ministro dei Trasporti, Leonore Gewessler (Verdi) contro la posizione ufficiale italiana espressa attraverso il proprio ministro alle infrastrutture sul tema delle limitazioni al traffico pesante da parte austriaca dopo il confine del Brennero.

L’intero comparto dell’autotrasporto nazionale italiano, attraverso le proprie maggiori sigle di rappresentanza denuncia da tempo unilaterali blocchi al traffico merci indicandoli come contrari al principio della libera circolazione a livello europeo e ammantati di falso ambientalismo essendo pressoché assenti per gli operatori commerciali austriaci.

Il transito libero attraverso le Alpi delle merci italiane destinate al mercato europeo va considerato come uno strumento fra i più importanti per il consolidamento dell’economia nazionale della ripresa post COVID. Rinunciare a pretendere, come di fatto richiesto da Gewessler, che ciascun paese europeo si faccia carico del diritto universale (costituente l’Unione) della facilitazione alla circolazione delle merci è inappropriato è irricevibile.

Lo ha detto il deputato Alessandro Urzì, capogruppo in commissione affari costituzionali della Camera.