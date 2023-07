PAT * CREDITO E RIALZO TASSI D’INTERESSE: SPINELLI, « PROTOCOLLO ENERGIA – MICROCREDITO CONFIDI – IMPRENDITORIA FEMMINILE, STRUMENTI PER SOSTENERE GLI OPERATORI »

15.12 - mercoledì 26 luglio 2023

Credito e rialzo dei tassi d’interesse: le misure provinciali a supporto delle imprese trentine. Protocollo Energia, Microcredito Confidi e Imprenditoria femminile a disposizione delle aziende. L’assessore Spinelli: “Strumenti utili per sostenere gli operatori del nostro territorio per calmierare gli effetti dei rincari dei prestiti”.

Sono numerose le iniziative provinciali volte a sostenere le esigenze di credito delle imprese trentine, come ricorda l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, anche per far parzialmente fronte ai rialzi dei tassi di interesse annunciati dalla BCE. A partire dallo scorso 21 luglio 2022, infatti, molteplici sono stati gli aumenti dei tassi di interesse, che hanno fatto crescere di riflesso il costo del credito alle imprese, mentre ulteriori aumenti non sono esclusi come dichiarato dal Consiglio della Banca centrale europea. Un tema affrontato nei giorni scorsi in Trentino in occasione del Tavolo di confronto – presieduto dall’assessore Spinelli – tra Provincia autonoma di Trento,

Cassa del Trentino, Banche, Enti di Garanzia e categorie economiche, che è stata l’occasione anche per ricordare gli importanti strumenti sviluppati dalla Provincia per sostenere le esigenze di credito delle piccole e medie imprese – in particolare Protocollo Energia e Microcredito Confidi – con tassi di interesse e procedure di accesso molto vantaggiosi.

“L’obiettivo che si pone la Provincia autonoma di Trento attraverso le iniziative come il Tavolo sul credito, la collaborazione con gli attori di sistema e tutte le misure messe in campo – così l’assessore Spinelli – è cercare di alleggerire il peso dell’indebitamento delle imprese particolarmente colpite dagli aumenti dei tassi di interesse decisi dalla Banca Centrale Europea, anche alla luce degli ulteriori rialzi. L’invito alle aziende è quello di approfondire le opportunità e gli strumenti offerti, nella convinzione che possano essere un aiuto utile non solo per superare la difficoltà del momento, ma anche per stimolare gli investimenti e guardare con fiducia al futuro”.

Di seguito i dettagli delle iniziative provinciali attive:

PROTOCOLLO ENERGIA

Finanziamenti di durata pluriennale assistiti da contributi provinciali ad abbattimento del costo del debito. I finanziamenti possono essere attivati presso gli istituti bancari che hanno aderito al Protocollo Energia, ossia: Cassa Centrale Banca (casse rurali del territorio), Mediocredito Trentino Alto Adige, Sparkasse, Volksbank e Raiffeisen.

Alcune caratteristiche del finanziamento previsto dal Protocollo Energia:

– DURATA: massimo 8 anni (di cui 2 di preammortamento);

– PERIODO DI PREAMMORTAMENTO: 2 anni con tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo pari al 3% (interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e del 24° mese dall’erogazione del finanziamento);

– PERIODO DI AMMORTAMENTO: massimo 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps;

– GARANZIA CONFIDI (Confidi Trentino Imprese e Cooperfidi)

Per abbattere il costo del debito, gli operatori economici che attivano linee di finanziamento di durata pluriennale con le banche aderenti al Protocollo Energia, riceveranno un contributo forfettario pari all’1,50% calcolato sul valore dell’importo mutuato e relativamente al primo biennio di durata del finanziamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda informativa dedicata all’iniziativa, disponibile sul portale Aiuti alle imprese: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Protocollo-Energia-credito

SOSTEGNO AL CREDITO DELLE MICROIMPRESE

Le microimprese attive in Trentino che nel 2019 registravano un’incidenza dei costi per bollette energetiche e gas sul totale dei costi aziendali uguale o superiore al 2%, hanno la possibilità di attivare – presso il relativo ente di garanzia, Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi – un finanziamento a sostegno dei costi delle bollette di luce e gas e/o per la realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili e in riduzione del consumo energetico. Di seguito alcune caratteristiche della linea di finanziamento:

– importo massimo pari a 25.000 € e determinato comunque in funzione della potenza impegnata in KW/H;

– durata massima di 8 anni con un preammortamento di 12 mesi;

– tasso fisso per tutta la durata del finanziamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda informativa dedicata all’iniziativa, disponibile sul portale Aiuti alle imprese:

SOSTEGNO AL CREDITO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Le imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile – aderenti all’ente di garanzia Confidi Trentino Imprese – aventi sede legale od operativa in provincia di Trento e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, possono attivare presso l’ente di garanzia un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

– importo massimo pari a 20.000 €;

– durata massima di 5 anni con un preammortamento di 12 mesi;

– tasso fisso per tutta la durata del finanziamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda informativa dedicata all’iniziativa, disponibile sul portale Aiuti alle imprese: