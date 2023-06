ON. URZÍ (FDI) * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « UN ERRORE NON ALLARGARE DA SUBITO LA COALIZIONE DEL CENTRODESTRA, NOI VOGLIAMO VINCERE »

19.54 - martedì 20 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un errore non allargare da subito la coalizione del Centrodestra in Trentino nel momento in cui avremmo bisogno di tutti per vincere la scommessa che abbiamo colto e scrivere un programma che ci entusiasmi ed entusiasmi i trentini.

Non vorrei che guardando la punta del nostro naso perdessimo di vista la meta ambiziosa di fronte a noi.

Per noi ogni energia disponibile deve essere messa in campo per vincere. Da subito. E questo non c’entra con la figura del candidato presidente ma della squadra.

Ne parleremo. Nessun problema: noi vogliamo semplicemente vincere perché gli avversari stanno a sinistra, non fra chi sta nel centrodestra.

*

Alessandro Urzí

Commissario provinciale Fdi Trentino