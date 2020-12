APPELLO DI 46 GIOVANI MEDICI TRENTINI – LETTERA APERTA * « SBLOCCHIAMO IL CONCORSO DI SPECIALITÀ 2020, INEFFICIENZE E RITARDI CI STANNO FORTEMENTE PENALIZZANDO »

Siamo un gruppo di medici e scriviamo per mettere ufficialmente al corrente l’opinione pubblica della situazione critica in cui versano attualmente circa 24 mila medici, tra cui i firmatari della presente lettera, bloccati nel limbo del concorso nazionale per entrare in specialità.

Inefficienze e ritardi ci stanno fortemente penalizzando. Facciamo un breve riassunto dello storico:

-) 22 settembre: 24 mila medici partecipano al test per le specializzazioni mediche, a fronte di 14.455 borse disponibili;

-) 5 ottobre: era prevista la pubblicazione della graduatoria di merito in attesa della pubblicazione delle assegnazioni nella giornata del 12 ottobre. Alle ore 12 viene comunicato che, a seguito di numerosi ricorsi presentati al TAR Lazio, la graduatoria sarà pubblicata in una successiva data;

-) 26 ottobre: viene pubblicata una graduatoria provvisoria in attesa delle prime pronunce del giudice amministrativo;

-) 9 novembre: viene reso noto un “cronoprogramma” con cui si preannuncia che la fase di scelta sarà aperta dal 23 al 27 novembre per poi pubblicare le assegnazioni il 30 novembre;

-) 23 novembre: viene comunicato che la fase di scelta rimarrà aperta fino al 30 novembre;

-) 30 novembre: seconda proroga della fase di scelta fino al 1 dicembre per poi pubblicare le assegnazioni il 3 dicembre; la presa di servizio è prevista per il 30 dicembre;

-) 3 dicembre: ennesimo rinvio della fase di assegnazione a data da destinarsi e, comunque, dopo il 15 dicembre perché il MUR attende altre pronunce del giudice amministrativo.

Tale complessa vicenda ha portato a un ritardo enorme nelle tappe previste dal bando in un momento delicatissimo per il nostro Paese e Sistema Sanitario Nazionale: ormai da mesi siamo in balia di comunicazioni tardive da parte del Ministero con cui si stabiliscono date “inderogabili” che puntualmente, tuttavia, vengono disattese e sempre all’ultimo momento.

È bene ricordare che moltissimi di noi camici grigi, medici abilitati non specializzati, lavorano nei servizi di Continuità Assistenziale, nelle Unità Speciali contro il Covid-19, nei servizi di contact tracing e nelle sostituzioni di medicina generale. Peraltro, quasi tutti questi incarichi sono incompatibili con la presa di servizio nel Corso di specialità, per cui la maggior parte di noi ha già rassegnato le dimissioni basandosi su cronoprogrammi sul cui rispetto vi è tuttora incertezza, ma soprattutto sguarnendo servizi fondamentali in piena seconda ondata pandemica.

Ci sentiamo in dovere di portare a conoscenza di tale situazione l’opinione pubblica, composta dalle stesse persone di cui abbiamo cura ogni giorno, oggi come nel nostro futuro. Chiediamo dignità, chiarezza e di iniziare al più presto il lavoro per cui abbiamo studiato e di cui il nostro Sistema Sanitario ha bisogno ora come non mai.

Ringraziamo per la cortese attenzione:

*

Nicoletta Abram

Andrea Balbinot

Greta Rachele Bazzanella

Chiara Bellini

Chiara Berra

Nicolò Caldonazzi

Lisa Caresia

Michele Carlin

Alessandro Castelli

Alberto Corbolini

Valentina Favetta

Eleonora Fezzi

Elena Foradori

Emma Franceschi

Isotta Galvagni

Alessandro Giovannini

Valentina Huber

Claudia Leli

Clara Luehwink

Giulia Malfer

Giulio Manzana

Martina Marchel

Melissa Berti Marion

Federica Martini

Sara Mazzetti

Laura Miori

Simone Monegatti

Francesca Laura Nava

Giulia Orsingher

Pietro Pallanch

Andrea Palmieri

Alex Patton

Chiara Pisetta

Francesco Pollastri

Alessandra Roccabruna

Francesca Scalvenzi

Arianna Scartezzini

Jessica Silvestri

Filippo Andrea Sinosi

Marco Taufer

Carlotta Tedoldi

Camilla Terzi

Jacopo Tonelli

Manuel Tonelli

Mariagiulia Vassallo

Maria Vittoria Ventura