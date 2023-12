ON. FERRARI (PD) * VIOLENZA SULLE DONNE: « DALLE OPPOSIZIONI 40 MLN IN MANOVRA, RICONOSCIUTA LA PRIORITÀ »

16.26 - lunedì 18 dicembre 2023

“Violenza donne: dalle opposizioni 40 mln in manovra. Riconosciuta la priorità”. “Dalle parole ai fatti! Il contrasto alla violenza è una priorità”: così in una nota la capogruppo del Pd in commissione femminicidio Sara Ferrari, parlando di “segnale importante di serietà e responsabilità, che le opposizioni esprimono destinando tutti i fondi a loro disposizione sul bilancio, 40 milioni, alla lotta contro la violenza sulle donne”.

“Accanto al sostegno ai centri antiviolenza – sottolinea – alla rete dei servizi, al reddito di libertà, alla decontribuzione per chi assume le donne in uscita dalla violenza, agli investimenti in case rifugio, la novità è che si finanzia la formazione obbligatoria degli operatori che hanno a che fare con le vittime, come abbiamo ottenuto nell’ultima legge ma su cui il governo non aveva previsto nemmeno un euro”. “Per prevenire i femminicidi è invece necessario che sanitari e sociale, forze dell’ordine e magistratura siano preparati sulla specificità della violenza, per saperla riconoscere e capirla, per trattare le vittime nel modo più adeguato e saper fare corretta valutazione del rischio. Una risposta concreta alla mobilitazione collettiva di questi giorni viene dalle opposizioni in maniera unitaria.”, conclude.