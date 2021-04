CODACONS * GIUSTIZIA: « COME CI SI PUÒ DIFENDERE DAI PROCESSI “ LUMACA “, LO SPIEGHERANNO LUNEDÌ 12 APRILE DALLE 16.00 ALLE 17.00 GLI AVVOCATI DELL'ASSOCIAZIONE »

Cosa succede quando una causa legale dura troppo nel tempo? E come ci si può difendere dai processi “lumaca”. Lo spiegheranno lunedì 12 aprile gli avvocati del Codacons che, assieme a Studio Rienzi, terranno un webinar per dare tutte le informazioni utili ai cittadini alle prese con la lentezza ella giustizia italiana.

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 al link https://attendee.gotowebinar.com/register/492867496315657229 i legali dello staff Codacons spiegheranno quando e in che modo può essere richiesto un indennizzo allo Stato per la lunga durata di un procedimento.

La Legge n. 89 del 2001 conosciuta anche come “legge Pinto” ha introdotto in Italia la possibilità di pretendere dallo Stato un risarcimento dei danni nel caso in cui una causa penale, civile o amministrativa abbia una durata superiore a quella stabilita dalla legge che si traduce in 3 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anno per il giudizio di legittimità.

Ci ha in corso una causa che dura o ha avuto una durata superiore ai termini stabiliti dalla legge e ha subito un pregiudizio per dell’eccessiva durata di un processo, può partecipare al webinar e capire come ottenere un indennizzo che va dai 400 agli 800 euro per ogni anno di ritardo.