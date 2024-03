ON. FERRARI (PD) * GIOCHI OLIMPICI: « 128 MILIONI PER LA PISTA DA BOB A CORTINA? È UNA FOLLIA ECONOMICA – AMBIENTALE – SOCIALE »

10.58 - martedì 26 marzo 2024

Giochi olimpici, Ferrari: “128 milioni di euro per la pista da bob a Cortina è una follia economica, ambientale e sociale”. Esprimere timori contro i ritardi e gli sprechi non significa non volere bene all’Italia. “Proprio perché dei giochi olimpici di Milano-Cortina siamo orgogliosi e vogliamo che il nostro Paese sia all’altezza di un appuntamento così importante, abbiamo dei grandi timori a causa dei ritardi del governo nella realizzazione delle opere, dello spreco di risorse pubbliche, delle scelte nella governance dei lavori e dell’eredità che certe “cattedrali nel deserto” lasceranno in termini di impatto ambientale e di costi sulle popolazioni di montagna per la manutenzione negli anni successivi. Così la deputata Pd, Sara Ferrari intervenendo in Aula della Camera sul Decreto Milano Cortina 2020-2026.

Se sottolineiamo la follia economica e ambientale della pista da bob di Cortina non significa essere disfattisti e scommettere sul fallimento. Ammesso che poi quella pista possa essere utilizzata davvero per i giochi del 2026, siamo del tutto contrari a tale indecenza e chiediamo al governo e al Ministro Salvini in particolare, di fermarsi, prima di sprecare 128 mln di soldi dei cittadini per un infrastruttura di grosso impatto, che forse non sarà pronta e collaudata in tempo, come ha detto lo stesso CIO, ma che rimarrà come debito alla popolazione locale a cui servono invece investimenti in sanità, scuola, trasporto pubblico, per non abbandonare la montagna” ha sottolineato Ferrari.

