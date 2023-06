RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO ” * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ ANTONIO TAJANI E MATTEO PIANTEDOSI, IL 29/6 »

13.56 - mercoledì 28 giugno 2023

Domani sera, giovedì 29 giugno, in prima serata su Retequattro, nell’ultimo appuntamento stagionale con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervisterà il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla più stretta attualità e, in particolare, all’evoluzione della situazione in Russia.

Nel corso della puntata, ampio spazio al problema delle occupazioni abusive con un focus sul caso della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze. Su questi temi, un’intervista al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

E ancora, ospite per un racconto a 360 gradi, il grande artista Al Bano, che il mese scorso ha festeggiato ottant’anni.

Ad accompagnare Paolo Del Debbio nel corso della serata anche: Augusta Montaruli, Pierfrancesco Majorino, Paolo Cento, Isabella Tovaglieri, Lorenzo Pacini e Diana De Marchi.