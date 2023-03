CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * INDENNITÀ E PENSIONI CONSIGLIERI: « PRIMA COMMISSIONE LEGISLATIVA, RESPINTO IL PROGETTO DI LEGGE CON 8 NO E 3 ASTENSIONI »

16.04 - giovedì 16 marzo 2023

Respinto il progetto di legge sulle indennità e pensioni dei consiglieri regionali. La Prima commissione legislativa ha votato contro il ddl del presidente del Consiglio Noggler: 8 i no e 3 le astensioni. La Prima commissione legislativa ha ripreso oggi l’esame della proposta di legge n. 60, “Riduzione della spesa per il trattamento economico dei consiglieri regionali, abolizione di varie indennità e introduzione di un regime pensionistico puramente contributivo” (presentata dal presidente del Consiglio regionale Josef Noggler). Dopo un ampio dibattito generale, il passaggio alla discussione dell’articolato è stato respinto con 8 no e 3 astensioni.