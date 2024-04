CCIAA – TRENTO * BILANCIO CONSUNTIVO 2023: « ONERI PER 15.849.702 E PROVENTI PER 17.943.862, AVANZO DI 2.094.159 »

18.58 - venerdì 19 aprile 2024

Nel corso della riunione di oggi del Consiglio della Camera di Commercio di Trento è stato approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2023, che ha comportato oneri per 15.849.702,90 euro e proventi per 17.943.862,57 euro. Ne risulta un avanzo di 2.094.159,67, che va a rafforzare la struttura patrimoniale dell’Ente e che permetterà di far fronte a eventuali emergenze – come già avvenuto a seguito della crisi innescata dalla pandemia – e programmare ulteriori, consistenti iniziative a favore del sistema imprenditoriale trentino, senza mettere in discussione la propria solidità economica.

Nel 2023, in un contesto geopolitico ed economico tutt’altro che confortante, l’Ente camerale ha messo in atto una serie di iniziative per sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese trentine, implementando, ad esempio, l’ammontare dei contributi erogati attraverso la pubblicazione di specifici bandi, sostenendo la digitalizzazione, la formazione, l’alternanza scuola-lavoro e organizzando attività di promozione per valorizzare adeguatamente le eccellenze del territorio.

Si è inoltre ritenuto utile proporre alle imprese e alle associazioni di categoria momenti di approfondimento e confronto, programmando due incontri, denominati “CamLab – Dialoghi su impresa e innovazione”, incentrati sulle dinamiche che stanno trasformando il mondo delle organizzazioni e sull’importanza di evolvere verso sistemi sostenibili di produzione. A riguardo, sempre nel 2023, la Camera di Commercio di Trento ha acquisito, primo Ente camerale in Italia, la certificazione per il pieno rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Per quanto concerne gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento dell’Ente, con Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy è stato autorizzato l’incremento del diritto annuale nella misura del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025, che ha permesso la realizzazione dei due progetti di sistema proposti dal Consiglio camerale a supporto del tessuto imprenditoriale locale e denominati “La doppia transizione: digitale ed ecologica” e “Formazione lavoro.

Con riferimento al contesto inter-istituzionale, si è confermata la collaborazione, instaurata con la Provincia autonoma di Trento e sancita con la firma dell’Accordo di programma, che durante lo scorso anno si è arricchita di un ulteriore ambito operativo. Si tratta della necessità di agire di comune accordo per prevenire fenomeni di illegalità, collegati alla criminalità organizzata in campo economico, formalizzata con l’inserimento di un nuovo articolo creato ad hoc e finalizzato allo scambio di conoscenze e informazioni sulla base di un articolato programma di interventi.

Sempre in tema di Accordo di programma, si è intensificato il lavoro in materia di semplificazione amministrativa e dematerializzazione dei procedimenti, grazie all’ulteriore implementazione dello Sportello unico per le attività produttive (il cosiddetto SUAP) con altri settori di interesse per le imprese.