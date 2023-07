ON. DE BERTOLDI (FDI) * LUDOPATIA: « IL GIOCO LEGALE SIA AVAMPOSTO CONTRO MAFIE E BISCHE CLANDESTINE »

18.04 - giovedì 20 luglio 2023



“Le ludopatie, cioè le degenerazioni del gioco, potranno essere combattute solamente con l’apporto determinante degli operatori del gioco legale. Il gioco legale, vero avamposto della legalità contro le mafie e le bische clandestine, ovvero contro il gioco online dai paradisi fiscali, può così rappresentare non solamente un’importante fonte di entrate erariali per lo Stato, circa 12 miliardi che costituiscono un fondamento del bilancio pubblico, ma può costituire pure l’avamposto dello Stato per tutelare la salute pubblica dalle degenerazioni del gioco stesso”. Lo ha detto Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla camera nel corso di un convegno di Astro e CGIA Mestre sul gioco pubblico.

“Come infatti un pubblico esercente non desidera popolare di alcolisti il proprio locale – ha detto ancora De Bertoldi – così un imprenditore del gioco può essere colui che individua le patologie e pone quindi un freno alle ludopatie in continuità con l’interesse nazionale. La riforma del gioco legale dovrà quindi porre l’operatore del gioco al centro dell’interesse nazionale, sia per l’importante ruolo che esercita per l’erario dello Stato, ma anche per fronteggiare direttamente il fenomeno. Non può essere infatti una risposta il proibizionismo, che in questo settore sarebbe del tutto inadeguato ed inopportuno, anzi – conclude -sarebbe un regalo alle mafie”.