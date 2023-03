TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI EMG: « FDI AL 27,4% / PD 17,8% / M5S 16,5/ LEGA 9,9% / FI 8,4% / CALENDA AZIONE – ITALIA VIVA 7,0% » (DATI: DIFFUSIONE 17/3 – RILEVAZIONI 13/3)

18.24 - domenica 19 marzo 2023

Il centrodestra cresce del 0,4% in una settimana. Come già aveva evidenziato nel sondaggio precedente, Emg ritiene che la luna di miele tra gli elettori progressisti e Elly Schlein sia di fatto finita. Nei suoi ultimi sondaggi elettorali il Pd torna a scendere, e passa infatti dal 18,1% al 17,8%. È ancora davanti al Movimento 5 Stelle, cui nelle ultime settimane aveva sottratto voti, ma ora quest’ultimo torna a crescere, dal 16,2% al 16,5%, e accorcia quindi le distanze.

Male anche i principali alleati del Pd. Sia Sinistra Italiana/Verdi che +Europa perdono lo 0,2% scendono al 3,2% e al 2,6%. Al contrario il centrodestra sembra godere di buona salute. Fratelli d’Italia, anche se meno forte per Emg che per altri istituti, guadagna un decimale e va al 27,4%, come la Lega, che sfiora il 10%, mentre Forza Italia raggiunge un ottimo 8,4%, aumentando del 0,2%. Stabile all’1,5%, invece, Noi Moderati.

Su di due decimali anche il Terzo Polo, che però con il 7% appare qui più deboli che in altri sondaggi. Tra i partiti anti-sistema Per l’Italia con Paragone avanza andando dal 2,3% al 2,5%, mentre Unione Popolare cala dall’1,4% all’1,3%.

Sondaggi elettorali Emg, gli italiani non apprezzano la gestione dell’immigrazione del governo. Nei propri sondaggi elettorali Emg ha rivolto anche altre domande agli italiani oltre a quelle sulle intenzioni di voti.

Hanno riguardato l’immigrazione e la gestione dell’emergenza da parte del Governo, che agli italiani non piace. Solo il 22% la ritiene positiva. Gli insoddisfatti sono maggioranza anche tra chi vota Fratelli d’Italia, 52%, e Lega, 57%, mentre solo tra i forzisti sono minoranza, il 41%.

Naturalmente altissima la percentuale di giudizi negativi tra democratici e pentastellati, del 95% e del 91%.

Secondo il 43% l’Europa dovrebbe redistribuire obbligatoriamente i migranti al proprio interno, per il 36% dovrebbe imporre maggior controllo, mentre per il 32% dovrebbe regolamentare le Ong. Solo il 23% è a favore di corridoi umanitari

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati il 9 marzo su un panel telematico di 1.324 soggetti