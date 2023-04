ON. CATTOI – SEN. TESTOR – BINELLI (LEGA TRENTINO) * ORSI: « ASSURDA E RIDICOLA LA QUERELA PRESENTATA OGGI DAL PARTITO AMBIENTALISTA, SOLIDARIETÀ A FUGATTI »

19.00 - sabato 15 aprile 2023

Orsi: Lega, solidarietà a Fugatti. A nome della Lega Salvini Trentino esprimo la nostra totale solidarietà nei confronti del Presidente Maurizio Fugatti per la querela che riteniamo assurda e ridicola presentata oggi dal partito ambientalista. Questa è l’ennesima dimostrazione che in Trentino c’è un Presidente che lotta per la sicurezza dei suoi concittadini e poi un branco di fanatici che mette la vita degli animali davanti a quella delle persone. Qui c’è un orso che ha ucciso un ragazzo e per noi la vita dei trentini sarà sempre più importante di qualsiasi animale.

Lo dichiara in una nota il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli, la deputata Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor.

