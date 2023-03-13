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PAT – ISPAT * CONGESTIONE TRAFFICO 2021: « TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI/POPOLAZIONE RESIDENTE, ITALIA 90,0% / TRENTINO 175,8% / ALTO ADIGE 117,4% »
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09.02 - lunedì 13 marzo 2023
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