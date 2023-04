GUGLIELMI (FASSA) * ORSI: « PARTITO ANIMALISTA EUROPEO, SURREALE IL LORO ATTO DEPOSITATO A TRENTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, OFFENDE IL POPOLO TRENTINO »

18.55 - sabato 15 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Surreale quanto grottesco l’atto depositato oggi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il tramite degli uffici dei Carabinieri Ufficio Lazio dal Partito Animalista Europeo.

Il Movimento Animalista non perde occasione per offendere con azioni legali il Fiero Popolo Trentino dimostrando, come sempre, poca conoscenza dei sentimenti trentini, dell’attaccamento dei trentini al loro territorio e del lutto che silenziosamente stiamo vivendo da 10 giorni. Inutile ricordare che parte di questi animalisti gioirono per la morte improvvisa del Presidente del Consiglio Regionale Diego Moltrer, alcuni anni fa.

Solidarietà e massima vicinanza al Presidente Fugatti, che con discrezione, umanità e sentimento cristiano è stato ed è vicino alla famiglia di Andrea Papi e a tutti i trentini.

Luca Guglielmi – Consigliere provinciale