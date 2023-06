ON. CATTOI (LEGA) * DL ENTI: « INCLUSIONE SOCIALE, RICONOSCIUTA LA LINGUA DEI SEGNI PER LE MINORANZE LINGUISTICHE »

15.26 - mercoledì 21 giugno 2023

Dl Enti: Cattoi (Lega), riconosciuta lingua dei segni minoranze linguistiche. Con un emendamento al Dl Enti si fa un passo in avanti verso l’inclusione sociale. Si prevede che lo Stato riconosca, promuova e tuteli non solo la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST), ma anche le lingue dei segni e le lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori. Un obiettivo che stavo portando avanti con il sostegno del nostro Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che ringrazio per l’attenzione ai territori come quelli del Trentino Alto Adige ed in particolare per i gruppi delle minoranze linguistiche che da tempo chiedevano ci fosse questo importante riconoscimento. Un gesto doveroso di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche in uno stato civile come l’Italia”.

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi, relatrice del Dl Enti.