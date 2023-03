PAT * SPETTACOLO TEATRALE “SE.NO”: ASSESSORE SEGNANA, « UN’OCCASIONE PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE MEDICA »

16.16 - giovedì 9 marzo 2023

Spettacolo teatrale “Se.No”, assessore Segnana “Occasione per diffondere la cultura della prevenzione medica”.Ieri sera al teatro Cuminetti a Trento nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della donna. “Se.No., una storia vera di cura e rinascita” non è solo uno spettacolo teatrale ma rappresenta l’occasione per sensibilizzare e riflettere sul tema della prevenzione medica e sulla consapevolezza e il ruolo delle donne rispetto alla propria salute. L’8 marzo, che vede protagonista il mondo femminile, ci sembrava il giusto momento per proporre il tema” ha dichiarato ieri sera l’assessore alla salute Stefania Segnana sul palco del teatro Cuminetti al termine dello spettacolo organizzato accanto alle numerose iniziative proposte per la Giornata internazionale della donna. Alla serata ha partecipato un folto pubblico, composto anche da uomini, tra i quali il procuratore di Trento Sandro Raimondi, e molte donne che hanno vissuto direttamente o di riflesso l’esperienza della malattia oncologica. Sul palco accanto all’assessore Segnana, l’autore e regista Andrea Brunello, l’attrice Giulia Toniutti e la dottoressa Antonella Ferro responsabile della Breast Unit dell’ospedale Santa Chiara che ha ricordato l’importanza per le donne di partecipare agli screening di prevenzione organizzati dall’azienda sanitaria e di adottare sani stili di vita.

Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione con Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, Breast Unit, LILT Trento, Teatro Portland, Università di Trento e Trekking Rosa, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento, con il supporto della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e della Cassa di Trento.