ON. AMBROSI (FDI) * CURLING: « ORGOGLIOSA DELLA MEDAGLIA DI BRONZO NAZIONALE ITALIANA, AI MONDIALI IN SVIZZERA »

18.20 - domenica 7 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“I miei complimenti alla Nazionale italiana di curling, artefice di una bella impresa che ha portato la squadra azzurra a conquistare la medaglia di bronzo con il terzo posto ai Campionati mondiali che si sono appena svolti in Svizzera a Schaffhausen.

Il curling era uno sport in passato ingiustamente sottovalutato ma che adesso sta conquistando anche in Italia platee sempre più importanti di praticanti e di appassionati. Curling significa precisione, pazienza, cura dei dettagli, senso della misura, determinazione, senza la quale, nello sport e nella vita, non arrivi da nessuna parte. Curling è uno stile di vita e una disciplina che può insegnare molto ad ogni generazione.

Per questo la mia presenza al fianco della nostra nazionale aveva un duplice valore. Supportare la squadra, in primo luogo, ma anche impegno per una sempre più completa valorizzazione delle discipline ingiustamente considerate minori, che può portare solo nuova linfa a schiere sempre più vaste di sportivi.

Il curling un po’ come gli scacchi è una costante ricerca della migliore strategia applicata alle mutevoli condizioni che si susseguono durante la partita, ‘mossa dopo mossa’. E questo ne esalta e fa apprezzare il fascino e il valore educativo. Evviva il curling, evviva tutta l’attività sportiva che ci fa stare meglio, sia individuale sia di squadra”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.