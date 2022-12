RAI 1 – “ LA BELLA E LA BESTIA “ * « IL GRANDE CLASSICO DISNEY ACQUISTA UNA MAGIA SPECIALE NELLA SUA VERSIONE LIVE ACTION, REALIZZATA NEL 2017 »

10.23 - venerdì 23 dicembre 2022

Per il lunedì di Santo Stefano, in prima serata, Rai 1 propone, alle 21:25, il live action di un grande classico Disney. La Bella e la Bestia, di Bill Condon, aggiorna temi e musiche del film di animazione del 1991 e in questa versione della fiaba popolare, la protagonista Belle è la ragazza più affascinante del suo villaggio: brilla non solo per bellezza, ma anche per intelligenza e originalità di vedute. E rifiuta la corte del suo aitante e prepotente compaesano Gaston che opprime Belle e suo padre. Smarritosi nel bosco al ritorno da un suo viaggio, il papà di Belle troverà rifugio in un misterioso e lussuoso castello, apparentemente disabitato.

Nel giardino l’uomo coglie una rosa, che aveva promesso alla figlia, e incappa nell’ira della Bestia, un principe vittima di un incantesimo: per punirlo della sua superbia, una fata lo aveva trasformato anni prima nella creatura mostruosa. Il papà di Belle viene imprigionato mentre la ragazza decide di partire dal villaggio per andarlo a cercare: arrivata al castello, Belle si offre di prendere il posto del padre, e resterà lì con la Bestia, portando grazia e luce fra le pietre del maniero.

L’incantesimo potrebbe essere sciolto, ma intanto Gaston non si è rassegnato, e organizza il suo ultimo assalto. Il grande classico Disney acquista una magia speciale nella sua versione live action, realizzata nel 2017 senza badare a spese per la produzione e il cast, che consacra Emma Watson nel firmamento delle superstar hollywoodiane, svelando anche in pieno il talento della giovane diva per il musical, in un ruolo che è stato paragonato, per grazia e profondità, a quello di Judy Garland nel Mago di Oz.

Non sono da meno gli altri protagonisti del film, con Luke Evans che riesce a movimentare la granitica figura di Gaston, Dan Stevens che si presta con generosità alla doppia interpretazione Principe/Bestia e Kevin Kline, nella parte dell’affettuoso papà di Belle, un ruolo che sembra gli sia stato cucito addosso. Ma il castello racchiude altre sorprese, pescate ai piani alti di Hollywood, tra i quali Emma Thompson, Evan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen. La qualità generale del film lo ha reso in breve tempo un classico dei classici, nell’ambito dei live action disneyani. Spicca fra l’altro la qualità d’insieme delle canzoni: la sequenza in cui gli oggetti animati del castello interpretano la canzone Be Our Guest è uno dei tanti momenti da non perdere di un film fra i più importanti e ambiziosi mai realizzati in casa Disney.