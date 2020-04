LEONARDI (FI) – INTERROGAZIONE * COVID: « LA PAT PUÒ INTERVENIRE PRESSO I GESTORI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TARI PER UNA TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO FATTURE? »

L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha reso noto che la sospensione dei distacchi per morosità di luce gas e acqua è prorogata fino al 3 maggio 2020, in osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha esteso fi a tale data le misure di contenimento della di diffusione del coronavirus.

Tali provvedimenti dell’Autorità non sono però da interpretare come una sospensione delle bollette, in quanto si tratta solo del blocco delle procedure di distacco per garantire la continuità del servizio in un periodo di particolare criticità per gli utenti.

Mentre infatti le Autorità impongono di rimanere in casa per limitare le occasioni di contagio, le bollette e continuano ad arrivare a milioni di consumatori. Bollette destinate a lievitare, anche in considerazione del fatto che a causa della ‘reclusione’ forzata, i consumi crescono a ritmo più elevato del solito.

Risulta quindi importante adottare misure a medio-lungo termine che prevedano agevolazioni rivolte per chi è economicamente più fragile, per chi ha subìto una perdita economica consistente per e e o dell’emergenza sanitaria da COVID-19, quali la sospensione del pagamento delle bolle e per tutti i nuclei familiari e le aziende italiane in difficoltà.

La messa a punto di tale intervento ha l’obiettivo di tutelare coloro che effettivamente si trovino in condizioni di reale di difficoltà, garantendo così la continuità di quei servizi fondamentali per chi, oltre all’emergenza in corso, sta vivendo una situazione complessiva di forte disagio in seguito della sospensione dell’attività lavorativa e della conseguente perdita economica.

Per quanto in premessa,

s’interroga il Presidente della Provincia autonoma di Trento per sapere:

1. se non ritenga utile prendere in considerazione la facoltà di intervenire presso gli Enti gestori delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e TARI al fine di valutare una temporanea sospensione del pagamento delle fatture, mettendo a punto una modalità di rateizzazione di queste e degli avvisi di pagamento sospesi, soluzione volta a dare risposta alle difficoltà di tanti cittadini al fine di sostenere concretamente chi, in seguito alle restrizioni imposte per contrastare la di diffusione di Covid-19, sia stato costretto a sospendere la propria a attività lavorativa autonoma, sia stato collocato in cassa integrazione o sia stato licenziato e comunque tutti coloro che in generale si trovino in situazioni di grave difficoltà;