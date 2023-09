ON. AMBROSI (FDI) * AMMINISTRATIVE PAT: « CIA NUMERO UNO DELLA LISTA, QUESTA SCELTA PREMIA LA SUA UMILTÀ E CAPACITÀ DI ASCOLTO »

12.53 - martedì 19 settembre 2023

“Claudio Cia è il numero uno della lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni provinciali trentine. Sono felice per lui, per questa scelta che premia la sua umiltà, la sua disponibilità, la sua rara capacità di ascolto delle persone, anche delle persone più semplici negli infiniti gazebo da militante in tutto il nostro Trentino. Se esiste una dimensione autenticamente ‘popolare’ della politica, ebbene Claudio incarna questa importante, preziosa dimensione pienamente. I miei complimenti e i miei auguri a lui, così come a tutte le candidate e tutti i candidati di Fratelli d’Italia – persone degnissime e di grande valore – in questa importante battaglia. Sarò come sempre al vostro fianco, con impegno e con passione!”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige.