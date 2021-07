ITALIA VIVA – TRENTINO * INCONTRO SCALFAROTTO – CONZATTI: « SOLO ASCOLTANDO CHI OGNI GIORNO AMMINISTRA LE NOSTRE CITTÀ POSSIAMO RISOLVERE I PROBLEMI DEI CITTADINI »

Per il sottosegretario al ministero degli Interni, onorevole Ivan Scalfarotto in visita in Trentino con la senatrice della Repubblica Donatella Conzatti, è stata una giornata densa di appuntamenti istituzionali e politici.

“Gli incontri con i territori rappresentano la parte più importante e bella dell’attività politica, a cui a causa della pandemia avevamo dovuto rinunciare – ha detto Scalfarotto – Ascoltando chi ogni giorno amministra le nostre città, possiamo risolvere piccoli e grandi problemi che i cittadini affrontano. Ringrazio quindi la senatrice Donatella Conzatti per avermi coinvolto in questa giornata di arricchimento reciproco”.

Scalfarotto e Conzatti hanno incontrato, ieri mattina, le rappresentanze istituzionali, delle categorie economiche, delle forze dell’ordine; nel pomeriggio c’è stata la riunione politica con le Istituzioni di Italia Viva Trentino.

Conzatti sulla sicurezza richiama l’attuale disinvestimento in alcune politiche come quelle sull’integrazione. “Le persone devono sentirsi al sicuro. Spaccio, prostituzione, violenza domestica e di genere, infiltrazioni mafiose esistono anche in Trentino e minacciano le persone e anche le nostre realtà produttive e alberghiere. Così come esiste la microcriminalità di strada più marcata nei centri delle città. E’ pur vero che i nostri dati sulla criminalità sono migliori rispetto alle città metropolitane perchè siamo un territorio di 500 mila abitanti e perché complessivamente è stato fatto un ottimo lavoro di comunità costruito in anni di buon governo dell’Autonomia. Questa buona eredità non giustifica l’attuale disinvestimento in alcune politiche come quelle sull’integrazione: la coesione sociale è il primo strumento per respingere la criminalità”.

Per Conzatti il Trentino deve riprendere a investire su un forte presidio del territorio oltre che sul potenziamento al contrasto alla criminalità anche con strumenti innovativi che affianchino le forze dell’ordine come era stato con il progetto Transcrime capace, grazie a una rete di presidio, di evidenziare in modo precoce problematiche e percezioni della cittadinanza.

In merito agli enti locali per Conzatti il ruolo e le competenze dell’autogoverno trentino: “Vanno riempiti di contenuti e non delegati allo Stato centrale. Va rinsaldato il ruolo primario che lo Statuto di autonomia assegna alla PAT nella programmazione allo sviluppo e urbanistica oltre che finanziaria”.

“Ho voluto che il Sottosegretario agli Interni Scalfarotto che ha delega agli enti locali – spiega Conzatti – potesse conoscere dalla viva voce degli amministratori di un territorio autonomo gli strumenti di gestione e le sperimentazioni realizzate da Enti Locali che lavorano in accordo con la Provincia non con lo Stato centrale. Un autogoverno che riguarda anche la finanza locale”.

“Il periodo di Covid – prosegue Conzatti – ha visto lo Stato centrale erogare contributi diretti agli enti locali, ma dobbiamo essere consapevoli dell’anomalia e tornare quanto prima a rinsaldare il ruolo centrale che lo Statuto di autonomia assegna alla PAT nella programmazione allo sviluppo e urbanistica oltre che finanziaria. Un ruolo che dovrà certamente arricchirsi di tutte le novità proposte dallo Stato e ancora più dal PNRR e dalle riforme collegate come quella della pubblica amministrazione”.

Concretamente la senatrice richiama a una maggiore attenzione nella gestione della finanza locale. “Senza un programma di riforma chiaro si vanno a sprecare anni di riorganizzazioni e di risparmi attivati tramite strumenti come le comunità di valle, le gestioni associate, le fusioni e le unioni tra Comuni. Serve sburocratizzazione attraverso servizi telematici per cittadini e imprese. Come per la sicurezza anche nella gestione degli Enti locali il Trentino non può indugiare sugli allori del passato né perdere l’occasione di essere ancora territorio di sperimentazione grazie alle risorse e alle riforme del PNRR.

In questo il confronto con il Sottosegretario Scalfarotto è stato di grande ispirazione”.