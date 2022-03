OLIVI (PD) – INTERROGAZIONE * TRENTINO SVILUPPO SPA: « DIMISSIONI DIRETTORE GENERALE, LA GIUNTA PAT QUALI SOLUZIONI INTENDE ADOTTARE? »

9.13 - venerdì 11 marzo 2022

Interrogazione a risposta immediata. Ad inizio legislatura l’assessore allo Sviluppo economico aveva annunciato una nuova stagione e una nuova mission per la società Trentino Sviluppo Spa che si sarebbe attuata tra l’altro attraverso un profondo riassetto organizzativo e di funzioni. La vera novità annunciata era la nomina di un Direttore generale con poteri gerarchici di guida e coordinamento delle diverse aree in cui si articola l’attività della società superando la struttura esistente che prevedeva responsabili per settore e la valorizzazione di competenze interne scelte tra figure giovani che si erano formate sul campo.

La procedura di selezione del nuovo Direttore generale si è conclusa il primo ottobre 2021 giungendo alla nomina del dott. M.B. Quest’ultimo era stato presentato come il nuovo manager di livello internazionale che avrebbe guidato la svolta. Certamente accompagnato da un curriculum di prestigio, il Direttore generale ha rassegnato le dimissioni dopo soli 4 mesi. Ora giunti praticamente quasi al termine della legislatura, tra tanti annunci e molte battute d’arresto, chiedo quali soluzioni intende adottare la Giunta provinciale per colmare la lacuna provocata dalle suddette dimissioni e per evita-re che l’attività di Trentino Sviluppo subisca rallentamenti e vada a gravare sulle stesse persone inizialmente ritenute insufficienti allo scopo.

*

cons. Alessandro Olivi